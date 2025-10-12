為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    中市登山步道修復慢 審計處促改善

    2025/10/12 05:30 記者蘇金鳳／台中報導
    台中市政府正積極修復大坑步道四號等步道。（市府提供）

    台中市登山步道多，審計部台中市審計處表示，市府雖持續改善登山步道環境設施，但設施損壞待修復處仍多，要求市府檢討改善；多位民進黨市議員也指出，以北屯大坑步道為例，假日登山客多，設備容易損壞，日前因西南氣流影響，造成多條步道毀損，要求市府要加緊修復及加強巡山，保障登山民眾安全。

    觀旅局表示，中市共有六十五條登山步道，全長一一三．九五公里，由觀旅局自行或委託公所及農業局分工管理，定期巡檢若發現損壞，會立即設置警示並納入修繕計畫；大坑步道目前已恢復一號、三—一號、五—一號、七號、八號、九號及九—一號等七條步道通行，另風景區管理所已向中央爭取一．一億元經費，辦理災修復建工程招標及規劃設計。

    審計處表示，截至去年底止，市府權管由觀旅局自行管理二十二條、委託公所管理四十一條及農業局管理二條，然而部分登山步道位於坡地災害潛勢區，且屢有落石毀損步道設施，影響民眾遊憩安全，有待加強防護設施及防災整備作業。

    議員謝家宜說，北屯大坑步道登山民眾多，設施易損壞，市府應加強巡山，若有毀損立即修復；議員曾朝榮說，日前西南氣流造成大坑步道損壞嚴重，至今未完全修復，希望市府加緊腳步，崩塌處要步道高架內縮，保障民眾安全。

