中捷綠線延伸大坑、彰化 綜規明年送交通部

捷工局年底完成期末報告審查 綠議員催加快推動 紓解大坑塞車

台中捷運綠線延伸大坑、彰化線進度深受關注；捷運工程局表示，近日已完成延伸線周邊居民的說明會，正進行綜合規劃的期末報告；多位民進黨台中市議員認為，延伸線在市長盧秀燕上任就一直拖著，市府既已成立捷運工程局，就應加快速度，早日動工，解決大坑逢假日塞車、民眾找不到停車位的困擾。

需多少經費 須待期末報告出爐

捷工局表示，中捷綠線延伸線期末報告預計今年底完成，明年初送台中及彰化兩縣市的捷運推動小組，通過後的報告及預算再送兩縣市議會，並提報給交通部審核，至於經費則須待期末報告出爐才有相關數據。

中捷綠線延伸至大坑、彰化可行性研究在二〇二〇年七月獲交通部審查通過，二〇二四年元月三十一日獲行政院核定，同年六月完成綜規技術服務案採購決標，今年四月完成期中報告核定，五月召開公聽會，八月顧問公司提出綜規期末報告，目前審查中。

大坑2站 往南中彰各2、4站

捷工局表示，延伸線規劃往北延伸二站，分別為大坑經補庫、松竹軍功路口，長約二．四八一公里，往南到彰化共六站，長七．四五七公里，台中市有成功嶺大門口西側、中山榮泉路口，到彰化則是走中山路有四站，分別為彰興金馬路口、中山金馬路口、中山台化街口、台鐵金馬站；彰化端走中山路，可以服務到彰師大師生，而增加中山台化街口站點，可與彰化鹿港輕軌銜接。

增1站 可銜接彰化鹿港輕軌

市議員謝家宜表示，綠線延伸線在盧秀燕上任後，未有太大進展，既然成立捷工局，請市府動作要加快，大坑風景區假日車流不斷，停車位一位難求，若完工就可解決車輛壅塞問題，可讓外地遊客直接坐捷運到大坑來玩。

市議員張家銨表示，雖然已開完說明會，但是烏日段為何改走中山路還是希望捷工局釋疑，規劃進度也要加快。

捷工局表示，烏日段改走中山路是因為車站需路寬二十三米，但原本路線的路寬只有二十米，而車站服務範圍是周遭五百公尺，原本路線的民眾也在範圍內。

