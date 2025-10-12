為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    竹市三民國小通學步道高高低低 挨批不友善

    2025/10/12 05:30 記者洪美秀／新竹報導
    網友批步道超過40度，越改越糟。（擷取自臉書新竹大小事）

    網友批步道超過40度，越改越糟。（擷取自臉書新竹大小事）

    花7600萬興建 網友質疑有的坡度超過40度 輪椅及娃娃車不便 越改越糟

    新竹市府斥資七千六百萬經費進行三民國小通學廊道工程，去年一月初動工後，原定今年暑假啟用，但工程延宕，更有網友在臉書社群「新竹大小事」發文稱，三民國小通學步道改得高高低低，根本不是人行道，像是競技遊樂場般，且有的突起一塊，有的坡度超過四十度，對輪椅身障者及娃娃車很不友善，批越改越糟，浪費公帑。

    工務處：坡道設計符法規要求

    市府工務處表示，三民國小三民樓南側工程通學步道是以打造一個提高互動與豐富校園空間體驗的場域為目標，藉由校地退縮部分，提供行人參與空間體驗，並將步道融入校園內的設施環境，透過鋪面與植栽，營造視覺效果與舒適的步行體驗。其中步道有高低變化，採非單純平面道路，但也確保高低差路段都符合標準的坡道，保障身障人士、推嬰兒車的家長及行動 不便者的通行權益，設計有經專業審核，符合法規要求。工程預計年底完工，後續會進行驗收再開放使用。

    議員建議遷移電箱改善高低差

    市議員曾資程也建議，市府的號誌管線電箱若能遷移植栽區貼近圍牆，人行步道的寬度就可高於最低標準的九十公分，而該電箱是市府所管理，應該很容易解決，也能改善電箱造成步道高低差的狀況。

    突起、內縮不符需求 被指浪費公帑

    網友稱三民國小南側通學步道工程延宕很久，影響學童上放學已超過一年，結果不但工程延宕，已完成的路段更讓居民傻眼，因為人行道高高低低，坡度上上下下，有的突起，有的內縮，有如競技場般，對輪椅身障族很不友善，直批這樣的設計根本不是人行步道，而是遊樂場，批通學步道工程越改越糟，浪費公帑又不符合實際需求。

    竹市三民國小的通學步道工程因有高低差，導致步道高高低低，對輪椅族及娃娃車不方便。（記者洪美秀攝）

    竹市三民國小的通學步道工程因有高低差，導致步道高高低低，對輪椅族及娃娃車不方便。（記者洪美秀攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播