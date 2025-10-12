為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    內政部補助612萬 中壢財神大樓自主更新

    2025/10/12 05:30 記者周敏鴻／桃園報導
    位於中壢核心地段的財神大樓，有許多樓層閒置多年。（記者周敏鴻攝）

    桃園市中壢區中壢車站前第一商業大樓，又稱「財神大樓」，八月間發生少女墜樓案件，使大樓內許多樓層閒置多年一事再引關注，市長張善政要求都市發展局協調促進「第一商業大樓更新會」加速都更重建作業，更新會獲住宅發展處核准立案，已獲內政部核定補助六一二萬元推動自主更新案。

    市府：協調更新會加速推動

    財神大樓一九七九年開幕，最初規劃地下停車場、百貨商場、電影院、餐廳、套房、頂樓旋轉餐廳等，曾結合娛樂與商業等功能，後因經營不善、火災等狀況，逐漸失色，剩少數店家營運。

    地方人士說，財神大樓的產權持分人數多，導致都更或拆除重建等工作困難；議員張曉昀認為，月前墜樓案件凸顯這棟位於中壢核心地段大樓，部分空間長年閒置、公安等問題不容忽視。

    都發局官員表示，財神大樓是市府列管的老舊危險複合式建物，所有權人於二〇二二年成立更新會，住宅處核准立案，申請內政部補助，與都更專業廠商簽約達成第一期款項撥款條件，已取得一六八萬元補助款，其餘補助依各期撥款條件包括公開展覽、審議通過、核定公告等完成後才能取得，預定明年下半年將都更事業及權利變換計畫報核送件。

    由於財神大樓更新會推動進度不如預期，市府今年內已邀財神大樓所有權人舉辦兩次說明會，但統計有意願轉軌公辦都更比例約僅十五％，都發局已派員拜會周邊屋主，希望有機會擴大基地範圍以增加更新效益，及採防災都更提升容積，提供所有權人參與公辦都更的利基點而提高參與的意願，防災都更受理期限到二〇二七年底，更新會若仍遲無進度，將檢討是否給予都更獎勵。

