桃市校園周邊減速 年底前完成91校

校園減速區改善方式包括實體減速墊、減速平台、限速卅公里、減速標線、車道縮減寬度。（桃園市交通局提供）

學校前後道路速限50公里以上優先處理 明年底171校全數改善

近年頻傳行人遭車輛衝撞嚴重傷亡事故，受害者不乏學童，桃園市今年起進行校園周邊減速專案，經盤點一七一所學校待改善，以校園前後道路速限五十公里以上列為最優先改善群，已完成三所學校周邊減速標誌設置，年底前完成九十一所，預計明年底全數完成。

請繼續往下閱讀...

已完成3所學校減速標誌設置

交通局官員表示，校園周邊減速區為內政部國土管理署、交通部公路局控管「國家道路交通安全綱要計畫」道路人行設施推動工作要項，主要在提醒行經通學區的汽機車駕駛減緩車速、降低噪音，留意學童等行人安全。

交通局今年八月間召開跨局處會議，由校園前道路權責單位為主政單位辦理會勘及研議改善方式，包括實體減速墊、減速平台、限速卅公里、減速標線、車道縮減寬度等措施，並視各校實際狀況不同，但以具體的減速墊、減速平台較具效果。

依各校情形 增設標誌、標線

全市一七一所具改善需求的學校，已完成七十八校會勘，以學校有提出設置減速設施需求，且前後門道路速限大於五十公里為最優先改善群，改善項目有增設速限標誌、增設學校標誌、行穿線與停止線淨距加大等。

交警加強校園周邊違規取締

市警察局交通警察大隊大隊長李維振說，校園周邊最常見車不停讓行人、違規停車等問題，將針對嚴重影響學童及行人通行安全的違規樣態，包括車不停讓行人、併排、人行道及行穿線上違停，加強取締告發，並視周邊道路環境評估實施移動式測速照相稽查，避免行車超速造成危害。

警方強調，通學廊道安全也需要家長在接送孩子時就具備良好的交通習慣，確實做到不併排停車、暫停不久停、騎車接送暫停時應熄火，尤其小朋友攀爬至機車前踏板時，會自然反應抓轉油門，如果機車未熄火就易造成暴衝，後果不堪設想。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法