頭份東庄、興隆里人口多 明年分新里

苗栗縣頭份市為全縣十八鄉鎮市人口最多、也是少數人口正成長地區，其中東庄里七三六六人、興隆里五四〇七人，甚至比縣內小鄉人口還多，經市公所與地方取得共識，東庄里分出新里「上庄里」、興隆里分出新里「興安里」，明年三月實施。明年地方選舉，全縣也將增加兩個里長選舉。

頭份市受惠新竹科學園區發展及外溢效應，外來人口不斷遷入，於少子化年代人口數量相較其他鄉鎮逆勢成長。其中，東庄里轄內有尚順商圈及昌隆廣場，也鄰近頭份竹南運動公園及學校，生活機能便利，人口快速激增，現有七三六六人，是頭份人口最多，甚比西湖鄉五九〇七人、三灣鄉五七〇二人、獅潭鄉三九五四人、泰安鄉五四二三人還多，「里長當鄉長做」，鄰長工作量不斷增加。

東庄里將分出新里「上庄里」，兩里以富強二街及華隆街為界，原東庄里分出上庄里後約餘一千六百戶，轄區內包含為恭醫院、中華市場、尚順商圈、六合國小、大全聯等；上庄里約近二千戶，轄區內包含頭份工業區、頭份運動公園等。

興隆里目前則有五四〇七人，因面積遼闊，轄區內四季山莊又有許多建案區域待完成，考量未來發展，將四季山莊已開發及未開發之區域均劃分至新里，命名為興安里。

