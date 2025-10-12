和平島「島嶼生活節」 18日來聽音樂

基隆和平島地質公園有美麗的海蝕地形，「島嶼生活節」將於18日登場。（記者盧賢秀攝）

北海岸及觀音山國家風景區管理處與和平島地質公園舉辦「島嶼生活節Island Life Festival」將於十八日登場，重頭戲海島開唱將邀請韓國、菲律賓和台灣的樂團演唱，民眾可以在海岸沙灘夕陽中享受音樂、美食。

和平島地質公園的島嶼生活節活動包括海島開唱、海見團烤、海島市集和冬島共攝，十八、十九日海島開唱邀請菲律賓、韓國的樂團，還有台灣樂團「河豚子」、「憂憂」等跨國知名樂團開唱，在沙灘夕陽下享受跨國音樂。

海島市集集結逾四十個特色品牌，從基隆在地青年設計、台灣離島特色到亞洲各國創意手作與美食，讓和平島成為跨國文化交流的舞台；除音樂和市集外還有海見團烤BBQ，以低煙環保爐具結合在地食材，製作海味饗宴。

主辦單位表示，和平島聯外道路狹窄，除了和一路有免費接駁車，十八、十九日在基隆火車站北站也有接駁車，下午二點到晚上十點半，每十五至卅分鐘有一班，建議搭客運或火車至基隆火車站，選擇接駁車前往。

