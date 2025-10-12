北市「秋OUT音樂節」登場 首日逾萬人同歡

「秋OUT音樂節」在河濱打造免費舞台，讓民眾可以坐在草地上，愜意的欣賞。（台北自來水事業處提供）

公館自來水園區舉行 超過100位藝人、10國表演團體演出

台北市南區秋天代表性的「秋OUT音樂節」，昨天下午在公館自來水園區登場，台北市長蔣萬安到場與民眾同歡，除了肯定近百組國內外藝人結合在地音樂空間，帶來最CHILL的都會型音樂節外，尤其是延續去年公私協力舉辦的精神，也接續了之前的《潮台北》活動，讓十月份的台北，充滿音樂氣息及青春活力；主辦單位統計，昨天首日就吸引超過萬人到場，氣氛相當熱烈。

4座免費舞台及4座售票舞台

「秋OUT音樂節」昨起在公館商圈、自來水園區、水岸廣場及寶藏巖河濱綠地打造四座免費舞台及四座售票舞台，邀請超過百位藝人、十國的表演團體，分別在河濱綠地、園區草地、夜市商圈、博物館古蹟、山坡森林、橋下廣場、池邊舞台，以及室內音樂展演空間演出兩天。樂迷張小姐興奮道，第一次參加秋OUT，一進場就感受到音樂帶起的輕鬆氛圍，讓音樂人有這個平台表演真的很棒。

特色市集 有復古衣物、小吃

免費的舞台區、市集昨天下午陸續湧進不少民眾，如特色市集，各種復古衣物小店、精緻飾品以及街邊小吃，讓民眾邊聽音樂，邊享受周邊文青氛圍；付費舞台區更有熱愛音樂的民眾隨著台上的歌聲舞動，隨著韻律節奏搖擺；尤其傍晚的落日餘暉，更讓整個河濱的舞台區有秋風吹拂，民眾或坐或躺享受音樂，相當愜意。

新團Mola Oddity 郭采潔化名主唱

昨日的舞台演出有Dac Band演唱〈Beach Song〉，讓民眾感受在海邊的愜意，還有首次在台演出的神秘新團Mola Oddity，由藝人郭采潔化名Birdy K擔任主唱，與五名國際團員演出遊牧迷幻搖滾風，以及日本澀谷系音樂教父Cornelius（小山田圭吾）等多國組合嗨翻全場。

今日下午的活動，將由曾獲金曲獎台語專輯的百合花樂團揭開序幕，也將由陳嫻靜、Karencici、晚上的爵士女伶9m88壓軸演出。

在公館自來水園區登場的「秋OUT音樂節」，越夜越美麗，首日估計吸引萬人到場。 （台北自來水事業處提供）

