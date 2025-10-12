《不只北士科》新壽「南港轉運站」延宕 市府挨批監督不力

新壽標得南港轉運站BOT案，進度卻延宕，無法在今年底完工。圖為九月一日工程狀況。 （公共運輸處提供）

工程進度84％ 無法按照預定年底完工 「南港經貿地上權案」也面臨換約

輝達進駐北士科T17、T18基地卡關，台北市政府與地上權所有人新光人壽（新壽），因新壽併入台新人壽換約問題隔空交火。盤點北市府與新壽合作案，除沸沸揚揚的北士科案，其他案件如「南港經貿地上權案」、「南港轉運站BOT案」也需要換約，尤其「南港轉運站BOT案」工程延宕，註定無法如期於今年完工，朝野議員都抨擊市府監督不力。

請繼續往下閱讀...

南港區經貿段設定地上權案於二〇一四年二月十四日與新壽簽約，二〇一五年動工，二〇一八年興建完成取得使照，隔年開始營運，現作為辦公室及旅館等使用；地上權存續期為六十年。

轉運站進度 公運處︰已請新壽說明

南港轉運站BOT案正進行外牆帷幕、電梯工程及室內裝修，工程進度約八十四％，註定無法按照預定於今年底完工。台北市公共運輸處指出，公司合併勢必影響履約，促參法對於民間公司合併，予以主辦機關同意與否權利。南港轉運站BOT案工程進度落後，已請新壽說明「新新併」後如何改善工程進度，再審酌是否同意；新壽有表達已針對工程增派人力，但尚無更具體的說明。

「新新併」三案換約 市府︰分別處理

法務局長連堂凱表示，新壽在「新新併」前曾來詢問是否支持三案的換約？市府明確告知分別處理，T17、T18三年來沒有開發進度，擬不同意換約；南港轉運站BOT案因進度落後，須報告說明後再做決定。而南港經貿地上權案已興建完成並營運，已請新壽依約發文取得市府同意換約。

林延鳳︰蔣上任3年 現在才來嚴格督導

民進黨議員林延鳳表示，先前不斷提醒市府，不管是T17、T18或南港轉運站BOT案，都有工期延宕的狀況，當時公運處一再打包票說有掌控中。如今進度落後的情況，台北市長蔣萬安上任已三年，該處理早就處理了，怎會是在大眾關注新壽與市府的案子後，才要來嚴格督導。

秦慧珠︰若沒處理好 恐要幫柯背鍋

國民黨議員秦慧珠說，新壽在前朝柯文哲時代標下北士科、南港轉運站兩案，執行狀況都不太好；蔣萬安接棒後，如果沒有處理好，恐怕要幫柯文哲背鍋。她直言市府監督不力，未來針對這類民間標案，尤其像新壽這類有不良紀錄的廠商，應該更嚴格審理。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法