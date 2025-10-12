汐止夢想嘉年華登場 40組團體踩街

「大頭妹家族」由龍潭藝術家族文化團，以大偶隊方式將客家故事搬上街頭。（記者羅國嘉攝）

華麗森巴女郎、巨型花車沿忠孝東路熱情表演 吸引目光

新北市汐止區夢想嘉年華昨日下午熱鬧踩街，不僅有華麗森巴女郎、高達六公尺的巨型花車吸引目光，更以手持天平象徵性別平等與平衡，彩虹元素交織，展現多元與包容。其中「汐止區公所隊」特別以六色彩虹為設計主軸，展現「男性也能穿裙子」的創意裝扮，傳遞性別平等與尊重差異的理念。

夢想嘉年華今年以「變．CHANGE」為主題，由新北市汐止區公所與夢想社區文教發展基金會聯合主辦。昨天下午新北市長侯友宜、夢想社區文教發展基金會董事長蔡聰明等人共同鳴笛啟動，侯友宜與民眾黨主席黃國昌也首度同框，各種大型主題花車與國內外四十組藝術團體，沿忠孝東路熱情踩街，十分吸睛。

魚造型花車 象徵守護與祝福

現場有魚造型花車是由夢想藝術聯合國的國際志工創作，以海上女神為靈感，象徵守護與祝福，結合傳統文化與現代藝術，花車上載有多位國際藝術家與志工，以及夢想社區靈魂人物蔡聰明，象徵夢想與藝術能量持續延展。

兔造型花車 充滿童趣與活力

另一亮點，兔子造型花車由花格格故事劇團製作，右手揮舞鍋鏟、左手彩繪夢想，充滿童趣與活力；而來自巴西的台灣媳婦Faby領軍的「巴米藝術團」，則以熱情奔放的森巴舞展現南美風情，團員華麗的服裝與節奏感十足的鼓聲，掀起現場高潮。

大頭妹家族 將客家故事搬上街頭

此外，由汐止在地青年團隊「田間文創」與汐止社大、峇里島藝術家共同創作的「螞蟻花車」，以早期水運與舢舨船為靈感，融入翠湖螢火蟲及桐花意象，象徵汐止居民順水而生、守護自然精神。「大頭妹家族」由龍潭藝術家族文化團，以大偶隊方式則將客家故事搬上街頭，以嘉年華形式展現傳統與創新兼容的文化魅力。

侯友宜表示，夢想嘉年華恰逢「國際女孩日」，藉由藝術與文化的展演，讓民眾在歡樂中體驗社會共融與性別平等的精神，透過包容與尊重，讓社會更加和諧。

除遊行盛會外，現場舉辦觀眾票選與摸彩活動，提供五十五吋四K電視、iPad、掃地機器人、拍立得相機、智慧手錶等豐富獎項。晚會於汐止區公所前廣場登場，由崁頂社區原住民組曲開場，崇義高中「棒球舞」緊接演出，壓軸森巴鼓表演熱力四射，現場氣氛沸騰。

兔子造型花車由花格格故事劇團製作，充滿童趣與活力。（記者羅國嘉攝）

夢想嘉年華昨在新北市汐止區登場，今年以「變．CHANGE」為主題，逾40組團體盛裝踩街。圖為高達6公尺的魚造型花車。（記者羅國嘉攝）

