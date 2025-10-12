為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    光復糖廠醫療站 慈醫退場衛所接手

    2025/10/12 05:30 記者王峻祺、翁聿煌／綜合報導
    花蓮慈濟醫院進駐災區18天，昨天退場。 （記者王峻祺攝）

    花蓮慈濟醫院進駐災區18天，昨天退場。 （記者王峻祺攝）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流釀災，慈濟醫院醫療先鋒隊進駐光復糖廠醫療站昨天退場，今起由光復鄉衛生所接手，持續提供門診、施打疫苗及中醫服務。

    花蓮慈院副院長張睿智說，院方總計出動一二二一名醫護、行政人員投入災區輪值，連同三個醫療站，服務人次超過四三〇〇人次，其中以災後一週至十天為看診高峰，病患除以災民看診拿藥居多外，鏟子超人外傷治療也逐漸增加。

    花蓮縣衛生局表示，目前交通、就學等復原工作陸續告一段落，光復也將恢復日常，因此慈濟等醫療團隊進駐災區部分將全部撤離，其中光復糖廠醫療站將由光復鄉衛生所接手，十二日下午一點至五點接續門診及施打疫苗服務。

    中醫師公會也派醫師進駐看診

    衛生局指出，十三日起依光復衛生所門診時間，上午八點起在糖廠醫療站繼續提供服務，另外災民因有中醫需求，花蓮縣中醫師公會也會協助進駐，派中醫師看診。

    此外，新北市板橋接雲寺協助花蓮光復鄉災後復原，主委江清秀邀集管委會成員通過，發揮觀世音菩薩救苦救難精神，捐出三百萬元善款給光復鄉，其中卅萬元註明致贈國軍，感謝中央及國軍全力協助救災。

