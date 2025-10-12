為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    優養化嚴重 冬山梅花湖曝氣增溶氧量

    2025/10/12 05:30 記者游明金／宜蘭報導
    梅花湖是宜蘭知名觀光景點，湖水長年有優養化問題。（資料照）

    梅花湖是宜蘭知名觀光景點，湖水長年有優養化問題。（資料照）

    宜蘭縣冬山鄉梅花湖優養化問題嚴重，縣府評估各種可能處理方案，最後決定採行「湖底曝氣」方式，增加湖水溶氧量，改善水質。縣府將租賃六台曝氣機，所需經費一〇五萬元，已納入明年預算編列執行，以五年為期滾動檢討，若成效不佳，再評估是否進行湖底清淤工程。

    租6台曝氣機 明年編預算執行

    梅花湖為封閉型湖泊，經常性水位低於溢流堰，造成湖內污染物只進不出，在降雨不足情況下，長期累積結果，污染物濃度升高；遊客喜歡餵食湖泊魚鴨，也造成水質惡化。

    20年優養指數高於50 情況嚴重

    縣府表示，由水位監測得知，梅花湖平均湖水流失量每日約二千噸，湖水流失受自然滲漏影響較大，依據卡爾森優養指數值，就總磷、葉綠素、透明度等分析，只要指數大於五十就屬優養化，二〇〇五年迄今廿一年來有廿年高於五十，優養化情況嚴重。

    鐵人3項選手 怨水質不佳

    今年世壯運鐵人三項在梅花湖舉辦，選手抱怨水質不佳，引起關切。縣府就清淤、化學性、生物控制與物理方法等評估改善；化學藥劑會對水中生物造成危害，生物控制因湖域廣達十七公頃，管控困難，這兩項不列入考量。

    至於清淤，縣府評估梅花湖水深一．五公尺，若浚挖至兩公尺，可降低藻類光合作用，減少優養化，但總經費達六二七八萬元，且有破壞湖底天然不透水層風險，造成湖水流失，影響生態與景觀。

    縣府與環工技師討論後，並參考台大醉月湖、羅東運動公園虹明湖，決定採用物理方法以「曝氣」改善優養化現象。縣府表示，將曝氣機設於湖底，類似「打水車」方式，增加水體溶氧量，改善魚類與水生生物生存環境，抑制藻類過度繁殖，可減緩優養化情形。

