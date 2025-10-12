為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    連續3週 高雄水上活動輪番體驗

    2025/10/12 05:30 記者洪定宏／高雄報導
    高市海洋局在汕尾漁港舉辦「海FUN無礙，浪愛澎湃」活動。 （高市海洋局提供）

    （高市海洋局提供）

    高雄市府海洋局昨日起舉辦「海FUN無礙，浪愛澎湃」活動，首站在林園區汕尾漁港登場兩天，然後十月十八日、十九日移師到彌陀區彌陀漁港，接著十月廿四日至廿六日在高雄港愛河灣水樂園舉辦「海洋派對系列活動」，等於連續三個假日舉辦水上活動。

    海洋局指出，汕尾漁港位於市境之南，今年活動特別規劃「親水無障礙體驗」，讓身心障礙朋友也能安心參與SUP立式划槳與雙人獨木舟等水域活動；陳姓學員分享心得說：「能與大家一同下水划槳，感受到難得的自在及參與感。」

    林小姐分享首次體驗SUP立式划槳的感想強調，「不僅留下網美照，也覺得新鮮，充滿成就感」，並讚賞「浪花食光假日市集」與舞台表演；遊客也驚喜發現，汕尾漁港竟能同時眺望大武山與小琉球。

    海洋局表示，汕尾漁港今日還有活動，接著十月十八日、十九日移師彌陀漁港，十月廿四日至廿六日在愛河灣水樂園舉辦「海洋派對系列活動」，內容包括重帆與遊艇體驗、海洋主題DIY手作課程、遊艇休憩教育課程、帆船考照推廣課程，以及SUP立式划槳、獨木舟、水上腳踏車、水上拔河、划艇協作賽，詳情可查詢「高雄海味地圖—高雄市政府海洋局」臉書粉專。

