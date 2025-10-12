台積電效應 楠梓都計通檢啟動

台積電進駐高雄楠梓區，帶動人口與產業聚集。（資料照）

2027年可望成高雄第3大行政區 聚焦交通、產業、生活圈機能、生態城市

台積電進駐高雄楠梓區，帶動人口與產業聚集，預估二〇二七年可望成為高雄第三大行政區；高市府將啟動「楠梓地區都市計畫通盤檢討」，並舉辦兩場說明會，全面檢視土地使用與公共設施，聚焦區域交通、產業與生活圈機能、生態城市。

都發局指出，楠梓及周邊地區近年重大建設持續推動，包括原中油高雄煉油廠舊址轉型為循環技術暨材料創新研發專區、南科高雄園區進駐、北側橋頭新市鎮開發，及新台十七線北段完工通車、楠梓園區聯外交通計畫推動等，再加上鄰近高鐵左營站的三鐵共構便捷交通網，帶動人口與產業聚集。

據統計，楠梓區受到台積電設廠的帶動，吸引了大量人口移入，截至今年九月底已達十九．五六萬人，僅次於鳳山、三民及左營區，預估二〇二七年可望超越左營，成為高雄市第三大行政區。

人口移入 就業、居住熱區

都發局強調，近年因產業園區效應，楠梓已成為就業與居住熱區，周邊住宅與商業服務需求同步增加。此次通盤檢討除完善區域交通、產業與生活圈機能外，也將配合生態城市概念、二〇五〇淨零排放政策及市府「淨零城市發展自治條例」，落實低碳、生態，使都市規劃更貼近現況與需求。

都發局說明，楠梓地區涵蓋三處細部計畫區，分別是楠梓加工出口區、後勁及右昌一帶鄰近地區、楠梓舊部落鄰近地區及高雄大學地區，上一次通盤檢討的時間，高雄大學地區為二〇一八年、加工出口區與後勁及右昌一帶是二〇一六年、楠梓舊部落更是二〇一三年，均已屆法定的五年檢討年期，市府著手辦理通盤檢討作業，聚焦土地使用、公共設施、大眾運輸、空間紋理及都市防災等面向。

廣納民意 舉辦兩場說明會

本次都市計畫檢討於十月九日起公告，公開徵詢意見一個月，並將舉辦兩場地區座談會，分別是十月廿七日下午兩點半於楠梓區公所、廿八日上午十點於左營區公所，盼廣納地方意見。

