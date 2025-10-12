《台26線旭海段》最美濱海公路 單車族怨護欄殺風景

台二十六線護欄飽受鹽害。（記者蔡宗憲攝）

記者蔡宗憲／專題報導

被譽為「全台最美濱海公路」的台二十六線旭海段，擁有壯闊的太平洋海景，二〇一七年榮獲「國家金路獎」肯定；然而，公路局最近在該路段進行的鋼管護欄安全改善工程，卻引發「美景被鐵欄杆遮住了」與「沒護欄會釀國賠」的兩極聲浪，備受關注。

朝聖路線 應重視美學、特色

「那麼美的海灣，有必要加裝這個東西嗎？」來自屏東的李姓單車騎士說，這段路是單車族的「朝聖路線」，開闊海景是最大賣點，如今卻被一道銀灰護欄切割，熱門打卡的裝置藝術卻老舊不維護，「這類老式鐵欄杆護欄到處都是，太陽一照又熱又刺眼，破壞整體風景」，他認為，公路單位應重視美學與地方特色。

請繼續往下閱讀...

為了拍照 曾有遊客邊坡失足

類似的批評也出現在社群平台上，網友貼出「前後對比照」，並以日本、紐西蘭等海岸公路為例，質疑「為何台灣總愛用醜護欄」、「明明可以更美」，也有人批評政府「花錢做破壞」。

不過，也有不少民眾認為「沒有護欄，出事就要國賠」，在地潘姓居民指出，過去有遊客為了拍照靠近道路邊坡失足，護欄設置初衷是安全，「不能怪政府想防人摔下去」，這段臨海公路常出現風強浪高的情形，若無基本防護，一陣落山風就可能釀禍。

公路局︰改善鏽蝕 兼顧美觀、安全

交通部公路局楓港工務段表示，該路段並非「新設護欄」，而是「改善老舊鏽蝕設施」，該路段位於台二十六線七十二K至七十九K之間，多處護欄已鏽蝕、剝落，不僅影響美觀，也存在安全疑慮，由於緊鄰海岸，地勢落差大，常有單車族行經，因此以美化路容的方式提升用路安全。

工務段指出，該路段海岸因強風與海霧侵蝕，常使金屬設施快速老化，對於部份路段上損壞的裝置藝術，已向當年合作的藝術家接洽，將同步同步整修與更新，兼顧安全與景觀，讓民眾能安心用路，也能駐足留影。

台灣最東南角、港仔至旭海間的蜿蜒濱海道路，在2017年榮獲「國家金路獎」肯定。（記者蔡宗憲攝）

台26線旭海段護欄進行改善工程。 （記者蔡宗憲攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法