    首頁 > 生活

    台東市怨經費少 3億統籌款與海端相同

    2025/10/12 05:30 記者劉人瑋／台東報導

    統籌分配稅款計算結果，全台東市十萬多人，分得預算竟和全鄉才三千餘人的海端鄉一樣皆三億多元，昨活動場合致詞的台東市長陳銘風在向主辦單位拜託給予經費時，他忍不住提及此事。

    人口數10萬比3千

    陳銘風在一場國發會的活動中希望中央能給予關愛的眼神，自己上任第一年就努力執行國發會計畫，希望中央能多給經費，但說到經費又想到如今公式計算，實在不平。

    市長︰別砍海端 台東增加就好

    海端鄉有可能是全國人均統籌款最多的鄉鎮，平均每人「分」得十萬多元，台東市則約三千元。

    陳銘風表示，「他們人少也不會花錢，錢給台東市花剛好」。但還是考量到不要殃及偏鄉，陳銘風強調，自己有拜託許多立委到中央求情，同時拜託「不要砍掉海端的經費，增加台東市經費就好」。

    海端鄉長︰幅員遼闊 十足必要

    陳銘風表示，台東市殯葬園區納骨塔都已放滿，需要再蓋一個，各里辦公室還很缺，需要再找土地蓋活動中心，希望每個里都有自己的活動中心。

    海端鄉長胡金至表示，三億稅款對海端十足必要，其由來亦自有理由，海端因幅員遼闊，才有如此多的統籌分配稅款。

    胡金至表示，「一遇到天然災害都要花錢修」，例如樺加沙颱風時，二村路斷十日，「公所才備七日存糧，但是我們都沒有對外要求物資，因為經費充足」，所以海端必須要有足夠的稅收，以因應災變及偏鄉建設。

