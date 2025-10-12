番路柿子行銷 將設加工廠及展售中心

嘉義縣番路鄉是台灣柿子重要產區，近年嘉義縣政府推動「嘉義優鮮」品牌，行銷多樣化柿子系列產品，建立口碑，但加工產量不足，經縣府輔導番路鄉農會向中央爭取經費支持，將新建冷鏈、加工廠及展售中心，加工產能將十餘萬台斤提升至百萬台斤。

縣長翁章梁昨出席在半天岩紫雲寺停車場舉辦的柿子節，邀請民眾到番路採購美味的柿子產品，並宣布番路鄉將增設柿子加工廠與展售中心。

請繼續往下閱讀...

翁章梁說，番路鄉柿子年產量四千公噸，但加工量能不足，僅能處理總產量的三％，番路鄉農會規劃在「飲冰柿茶集（柿餅SPA工坊）」對面新建冷鏈及加工廠，並因應加工產能增加之後的銷售需求，同步規劃展售中心，未來番路鄉「柿子王國」地位將更加屹立不搖。

番路鄉農會總幹事趙幸芳說，新建冷鏈與加工廠未來規劃整合預冷、削皮、乾燥、包裝與物流，結合食農教育與觀光體驗，運轉後加工量將提升至百萬台斤，產值可望提升十倍。

趙幸芳說，冷鏈系統總經費近億元，由中央補助八成；柿餅加工廠工程預算七千八百萬元，農會負擔四成；展售中心五千四百萬元，自籌三十一％，加上周邊設備，農會預計得籌措八千萬元。

翁章梁表示，柿子營養豐富，可加工製成多樣化產品，番路鄉柿子品種豐富，風味獨具特色，農會更與嘉義大學合作推出柿葉原萃沐浴產品，提升柿葉價值，讓農產發揮更大效益。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法