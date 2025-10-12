為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    雙十連假前兩天 累計78萬人次湧台南

    2025/10/12 05:30 記者王姝琇／台南報導
    山上花園水道博物館巨型滑水道吸引大批人潮體驗。（南市觀旅局提供）

    山上花園水道博物館巨型滑水道吸引大批人潮體驗。（南市觀旅局提供）

    台南市觀旅局統計，雙十連假截至昨日累計近七十八萬人次到訪台南，新開幕的西市場成為市區觀光熱點；山上花園水道博物館六週年館慶，推出長一百公尺、高十五公尺的超巨型滑水道，活動到今天截止，成功吸引大批人潮體驗。

    教師節及中秋連假分別有逾百萬觀光人潮湧入台南，緊接雙十連假接棒，到處洋溢著國家生日的喜悅，水交社文化園區晴空藝術節更祭出戰鼓隊、樂儀隊與吉祥物遊行，迎接國家盛典。

    最熱門的國華海安河樂、小西門、南紡商圈及古蹟園區周邊等，連假兩天累計逾四十七萬人次；安平、新化、鹽水及菁寮等四大老街有逾九萬人次走訪；濱海地區景點也有逾十三萬人次，吸引親子體驗寓教於樂的旅程，讓戶外踏青與室內親子共遊景點同樣火熱，有逾八．二萬人次來參觀遊憩。

    觀旅局局長林國華說，這波連假處處洋溢城市創意與活力，今天連假最後一天，晴空藝術節持續結合晴空市集、街頭藝人及親子飛行服體驗；安平德陽艦園區「一〇一〇連假Fun玩市集×小小海巡體驗營」，邀親子登艦闖關挑戰；還有東區崇賢公園「城市探險計畫︱散步市集×獨立音樂祭」，以及大台南會展中心邀昆蟲迷「爬玩府城．鍬鍬一起來」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播