雙十連假前兩天 累計78萬人次湧台南

台南市觀旅局統計，雙十連假截至昨日累計近七十八萬人次到訪台南，新開幕的西市場成為市區觀光熱點；山上花園水道博物館六週年館慶，推出長一百公尺、高十五公尺的超巨型滑水道，活動到今天截止，成功吸引大批人潮體驗。

教師節及中秋連假分別有逾百萬觀光人潮湧入台南，緊接雙十連假接棒，到處洋溢著國家生日的喜悅，水交社文化園區晴空藝術節更祭出戰鼓隊、樂儀隊與吉祥物遊行，迎接國家盛典。

最熱門的國華海安河樂、小西門、南紡商圈及古蹟園區周邊等，連假兩天累計逾四十七萬人次；安平、新化、鹽水及菁寮等四大老街有逾九萬人次走訪；濱海地區景點也有逾十三萬人次，吸引親子體驗寓教於樂的旅程，讓戶外踏青與室內親子共遊景點同樣火熱，有逾八．二萬人次來參觀遊憩。

觀旅局局長林國華說，這波連假處處洋溢城市創意與活力，今天連假最後一天，晴空藝術節持續結合晴空市集、街頭藝人及親子飛行服體驗；安平德陽艦園區「一〇一〇連假Fun玩市集×小小海巡體驗營」，邀親子登艦闖關挑戰；還有東區崇賢公園「城市探險計畫︱散步市集×獨立音樂祭」，以及大台南會展中心邀昆蟲迷「爬玩府城．鍬鍬一起來」。

