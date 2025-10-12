台南紀念日是哪天？ 投票抽好禮

台南文資月以「如果城門是任意門，文資三百＋」為主題，推出系列活動。（台南市府提供）

文資月開啟任意門 推出線上互動留言板 即起至11月19日截止

您心中的台南紀念日是哪一天？二〇二五台南文資月以「如果城門是任意門，文資三百＋」為主題推出線上互動留言板活動，十一月十九日前邀民眾投票、留言，共同展開一場文化資產的奇幻想像，參加活動還有機會抽中好禮。

請繼續往下閱讀...

藉活動蒐集各種觀點

台南文資月系列活動橫跨今年秋季，主題「如果城門是任意門，文資三百＋」，呼應歐洲國際遺產日「文化遺產與建築：鑑往知來的門戶」精神，並緊扣府城城垣三百年的歷史意義，以參與、行動、知識、創新等四大核心打造文化盛宴。即日起至十一月十九日推出「TOUCH任意門，想像未來無限＋」線上活動，透過投票找出最能代表台南、最值得紀念的一天。

台南市文化局局長黃雅玲表示，文化資產不只是歷史，更是日常。藉由台南文資月系列活動任意門的創意設計，讓大家從多元角度想像文化與城市的未來，期望能蒐集各種觀點，作為未來保存與推廣的參考；參與投票與留言，就有機會抽中文創好禮。

6個名額可獲文資大福袋

黃雅玲表示，此次線上活動特別將「您心中的台南紀念日是哪一天？」列為第一題，帶大家穿越歷史任意門，無論是一六二四年荷蘭人建築熱蘭遮城、一六六二年鄭成功驅逐荷蘭、一七二五年府城城門與城垣啟建，到一九二〇年台南市的誕生、一九四六年成為省轄市，以及二〇一〇年縣市合併升格直轄市；每一個日子都像是一扇門，通往獨特的歷史敘事與文化記憶。

活動並設計多個趣味問題，像是「文資小隊要找哪位神隊友？」、「三百年後的時光膠囊要放什麼？」、「哪座當代建築最值得成為未來古蹟？」，透過想像與對話，讓大家輕鬆參與，同時重新思考文化資產與生活的連結，也期盼透過活動加強民眾對這座城市的歸屬感與認同感，活動將抽出六名幸運兒，可獲得文資好禮大福袋。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法