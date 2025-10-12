多年前搬走的租客 冒領慰助金 房東求助花縣府被回找中央

光復鄉葉姓災民提供慰助金被冒領的警局報案紀錄。（記者花孟璟攝）

「中央什麼櫃台都有，花蓮縣政府什麼都沒有、縣府都休克了嗎？」花蓮光復鄉葉姓受災戶向本報投訴，已搬走好幾年的前租客，拿舊戶籍資料領走慈濟慰助金，他找縣府戶政所求助卻被推卸說：「去找中央！」他痛批「災民沒發飆縣府就不辦事嗎？」花縣府稱是「誤會一場」；行政院一站式櫃台則強調，葉先生權益不受影響，如有冒領會有刑責、日後將被追回。

馬太鞍堰塞湖上月潰流至今廿天，許多災民土地謄本、權狀泡水毀壞，腳受傷的災民葉先生說，發現慈濟的五萬元慰助金被幾年前搬走的前租客拿戶籍謄本搶先一步領走，到警局報案後，昨早到光復鄉戶政所求助。

葉先生說，起初很客氣詢問，卻被推卸說「去找中央協調所」，前往後又被告知「是縣府業務」，後來只好先到行政院一站式櫃台確認並申請慰助金。

痛批縣府都休克了嗎？ 政院一站式櫃台幫忙解決

經對比後，他回到對面光復戶政所痛罵：「中央什麼櫃台都有，花蓮縣政府什麼都沒有，縣府都休克了嗎？」為什麼要等民眾不滿飆罵才會做事？戶政所才答：「我們有地政櫃台、會把地政公務員叫回來上班列印」。

記者前往糖廠「阿嬤廚房」找到地政櫃檯，招牌在大門口左下角落很不起眼。花縣府強調，地政櫃台開設從本月一日起到十月底，民眾應是誤會。

行政院一站式服務台表示，已收到三千多件慰助金申請，會將葉先生情況列冊註記，針對資料不全者會詳實查核租金匯款資料、租戶繳交水電費證明或現地查看。民眾冒領會有刑責，恐觸犯「使公務人員登載不實罪」。

縣府的地政櫃台的海報，貼在門口左下角，走上樓梯後才會明顯看到。（記者花孟璟攝）

