光復災區 急徵勺子超人清水溝

光復災區清溝工作列為重中之重，必須先人工挖出爛泥後，再由清溝車吸出並沖洗殘泥。（記者王峻祺攝）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流重創光復鄉，道路側溝清淤持續列為重中之重，總長卅公里側溝，因空間狹小清淤困難，目前還有一半待清，中央災害應變中心前進協調所總協調官季連成昨急徵「勺子超人」，鏟子可以不用再帶，但非常需要帶勺子來清溝。

光復災後迄今街道陸續清理乾淨，但排水側溝仍然堵滿爛泥。季連成說，側溝清理必須靠人工先挖掘，再由清溝車吸泥，中央準備近九百支長約二公尺勺子因應，但仍呼籲志工能自備長柄勺子協助清溝工作。

至於馬太鞍溪堰塞湖壩體及水流現況無異狀，持續從溢流口穩定流出，但仍維持紅色警戒。季連成說，馬太鞍堰塞湖目前流量維持在五十萬至一百萬噸正常範圍，長達二八六〇公尺的光復堤防正在穩固中，高度維持五公尺內，足以阻擋水流，疏濬、堤防加固、流量穩定及撤離計畫等四項指標，是考量將堰塞湖紅色警戒向下調降的重要依據。

外界關注的堰塞湖應變撤離計畫，季連成說，已召開兩次研討會，與會人員包括花蓮縣府、中央部會、原民代表及鳳林鎮、光復鄉、萬榮鄉等鄉鎮長等，討論堰塞湖災情告警系統確認，疏散警戒值、撤離路線等細節，涵蓋弱勢族群優先撤離、垂直撤離和異地避難等層面。計畫若確認，將送請縣長徐榛蔚核定，隨後實施兵棋推演和實兵演練，完成後才會評估紅色警戒降級可能。

賑災基金會善款破11億元

賑災基金會九月廿五日啟動「〇九二三花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」，截至十月十日，善款金額已突破十一．四億元。

賑災基金會董事長陳時中指出，光復鄉受災戶中，有近百戶未來可能沒有辦法居住，且因地勢關係，要原地重建也有很多考量，總協調官季連成會廣納災民、原住民朋友想法，綜合大家意見來做規劃，「大方向已經清楚，公布時間應該會落在幾個月內」。

林保署委託成功大學防災研究中心9日重新安裝水位計，特地請空勤總隊協勤支援航空器，除了安裝水位計、也以小艇測量水深，昨天傳來最新資料。（成功大學防災研究中心提供）

