光復重災戶下修71戶 40戶願蓋中繼屋

花蓮洪災重創光復鄉，佛祖街等重災區原估受災戶89戶，隨著家園陸續被清出，經中央、地方盤點，並剔除門牌重複等因素後，昨天修正為71戶，其中40戶同意蓋中繼屋。（記者王峻祺攝）

花蓮光復鄉佛祖街等重災區原估受災戶八十九戶，隨著家園陸續被清出，經盤點並剔除門牌等重複因素後，昨天下修為七十一戶，其中四十戶同意蓋中繼屋，台糖已尋覓三塊公有地，將評估作為分階段興建地點。

中央災害應變中心前進協調所總協調官季連成說，受災一八三七戶，重災區佛祖街等周邊戶數，原以目視判別有八十九戶，經修正後災戶減為七十一戶，已聯繫五十八戶，其中四十戶有中繼屋需求，剩卅五戶待清除。

他說，針對災民收容短中期計畫，原則上不會距離原住宅太遠，短期部分會提供租金補貼，讓災民得以在社區租屋，或於附近承租貨櫃安裝水電後居住，待房舍重建完成再搬回；原民宿、飯店收容補助至卅日，會視災民需求延長補助。

針對七十一戶重災區民眾，待房舍清理後，會派結構技師評估住宅是否仍能安全住人，四十戶同意蓋中繼屋的住戶，其中廿六戶表示需要無障礙空間，多為長者居多。

完工前 持續給予租金補貼

台糖已在災區附近尋覓三塊閒置空地，後續會與災民、地方政府一起評估是否適切，原則上以廿戶為一個興建單位辦理，並會分階段施作，在中繼屋未完成前，將持續給予租金補貼措施。

另外，行政院七日啟動災後慰助金發放作業及一站式服務平台，位於光復中華電信門市的服務站，今天結束階段性任務，後續慰助金及綜合諮詢業務，將由行政院東部聯合服務中心接手辦理，其他業務回歸一般申請程序，讓災後慰助不中斷。

義煮團幫忙包便當的志工來自各縣市，來自基隆的80多歲阿嬤也加入。（記者花孟璟攝）

欣綠農園、TJCA青年廚師義煮團的白飯大軍團入列，正在努力煮中午白飯，每天提供超過2000份便當。（記者花孟璟攝）

蓮慈濟醫院進駐災區19天，服務病患人次超過4300人次。（記者王峻祺攝）

