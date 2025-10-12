電費、營養午餐 6都增編預算因應

台南市教育局表示，明年預編399億元，比今年增加約10.8億，以確保孩童教育權益不受影響，而學校電費差額，明年起由教育局自編預算支應。（南市教育局提供）

明年地方政府大增逾四千億元，隨中央統籌分配稅款移轉，包括電費、營養午餐食材等改由地方負擔，六都教育局皆表示，已增加明年預算編列。

亂修法排擠預算 高市怨極不公平

高雄市教育局直批，因立法院亂修財劃法，連帶排擠一般性補助款及計畫性補助款，對高雄市極不公，但市府仍勉力維持明年教育支出，明年預算編列六一七．一八億元，比今年增加十二．六一億元，因應中央補助款減少廿．四三億元，市府挹注增加卅三．〇四億元，展現市府照顧孩子權益。

台南市教育局表示，明年預編三九九億元，比今年增加約十．八億，以確保孩童教育權益不受影響，而學校電費差額，明年起由教育局自編預算支應，加上新編二億餘元，明年水電預算約四．五億餘元。

台北市教育局表示，中央明年不補助營養午餐使用三章一Q有機食材等，加上生生用平板共約十一．九億元，但北市明年預算來不及編入，須辦理追加預算籌措財源。

新北市教育局表示，明年預算光電費就高達十一．二億元，都由新北市府負擔，市府也調整明年預算自籌款項目，以確保學校營運、學生午餐、冷氣電費及校園安全維護等經費不受影響。

桃園市教育局表示，已完成明年整體基金預算草案編列五八六億，比今年約增加七億，補助國中小水電費、學校營養午餐、改善校園環境與設施設備等，編列數「至少」與今年相同。

台中市教育局表示，包括「班班有冷氣」及學校午餐「三章一Q」等中央推動政策也終止補助，中央政策卻由地方買單，儘管市府財政困難，為維護師生權益，將評估實際需要，由市庫編列預算補足。

新竹市教育處表示，因財劃法挹注，明年將提高補助學校圖書經費突破一千萬，提供學生更多元閱讀資源，亦確保新增財源花在刀口上，發揮最大效益。

彰化縣教育處長蔡金田表示，明年彰化有許多重要教育建設，實際增加多少教育預算，要等議會審議。

