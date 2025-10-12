為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    電費、營養午餐 6都增編預算因應

    2025/10/12 05:30 記者甘孟霖、周敏鴻、羅國嘉、蘇金鳳、洪瑞琴、許麗娟、林曉雲／綜合報導
    台南市教育局表示，明年預編399億元，比今年增加約10.8億，以確保孩童教育權益不受影響，而學校電費差額，明年起由教育局自編預算支應。（南市教育局提供）

    台南市教育局表示，明年預編399億元，比今年增加約10.8億，以確保孩童教育權益不受影響，而學校電費差額，明年起由教育局自編預算支應。（南市教育局提供）

    明年地方政府大增逾四千億元，隨中央統籌分配稅款移轉，包括電費、營養午餐食材等改由地方負擔，六都教育局皆表示，已增加明年預算編列。

    亂修法排擠預算 高市怨極不公平

    高雄市教育局直批，因立法院亂修財劃法，連帶排擠一般性補助款及計畫性補助款，對高雄市極不公，但市府仍勉力維持明年教育支出，明年預算編列六一七．一八億元，比今年增加十二．六一億元，因應中央補助款減少廿．四三億元，市府挹注增加卅三．〇四億元，展現市府照顧孩子權益。

    台南市教育局表示，明年預編三九九億元，比今年增加約十．八億，以確保孩童教育權益不受影響，而學校電費差額，明年起由教育局自編預算支應，加上新編二億餘元，明年水電預算約四．五億餘元。

    台北市教育局表示，中央明年不補助營養午餐使用三章一Q有機食材等，加上生生用平板共約十一．九億元，但北市明年預算來不及編入，須辦理追加預算籌措財源。

    新北市教育局表示，明年預算光電費就高達十一．二億元，都由新北市府負擔，市府也調整明年預算自籌款項目，以確保學校營運、學生午餐、冷氣電費及校園安全維護等經費不受影響。

    桃園市教育局表示，已完成明年整體基金預算草案編列五八六億，比今年約增加七億，補助國中小水電費、學校營養午餐、改善校園環境與設施設備等，編列數「至少」與今年相同。

    台中市教育局表示，包括「班班有冷氣」及學校午餐「三章一Q」等中央推動政策也終止補助，中央政策卻由地方買單，儘管市府財政困難，為維護師生權益，將評估實際需要，由市庫編列預算補足。

    新竹市教育處表示，因財劃法挹注，明年將提高補助學校圖書經費突破一千萬，提供學生更多元閱讀資源，亦確保新增財源花在刀口上，發揮最大效益。

    彰化縣教育處長蔡金田表示，明年彰化有許多重要教育建設，實際增加多少教育預算，要等議會審議。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播