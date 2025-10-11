謝國樑多次請假出國 鄭文婷批市政延宕

基隆市長謝國樑自七月起多次請假出國，民進黨議員鄭文婷質疑公文因此延宕，影響市政推動，議會原定九月廿六日召開的新市政大樓專案報告就延到九月卅日召開，要求市府人事處提供謝國樑詳細請假紀錄說明；議長童子瑋表示，市長肩負市民期待，也要陪伴家人，提醒謝國樑兼顧兩者間的平衡。

基市府：謝依規定請假

基隆市府回應，謝國樑請假都依規定辦理，也未超過年度上限；今年七至九月共休假十六天又五小時；其中，有三次陪家人出國，包括七月十日前往日本沖繩、八月一日前往新加坡，以及九月初前往日本宮古島，都是利用休會及孩子放暑假，安排旅行陪伴家人。謝國樑請假期間，副市長邱佩琳代理職務，市政業務推動不受影響。

鄭文婷指出，謝國樑從七月起多次請假出國，這幾個月常聽聞，市府的公文因為「市長經常不在家」無法推進，議會原定九月廿六日召開的新市政大樓專案報告第二次會議，就因謝國樑無法批示公文，導致市府的資料無法準時送到議會，延後到九月卅日上午召開。

鄭文婷表示，休假陪家人合乎人情，謝國樑應在兼顧市政與家人的照顧間取得平衡，多放一點心思在市政推動上；童子瑋也說，市長是大家長，市民有很多期待，請假陪家人也是人之常情，兩者要兼顧。

