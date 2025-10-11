基隆雙十升旗變帶動唱 挨批螺絲鬆了

慶祝雙十節，基隆市舉辦帶動唱大會，市長謝國樑（前排中）與民眾一起帶動唱。（記者俞肇福攝）

官方LINE宣傳一起升旗訊息 民眾到海洋廣場卻撲空 謝國樑坦承疏失致歉

基隆市政府十月九日透過官方LINE，預告十月十日九時卅分將於海洋廣場舉辦「升旗典禮」，民眾到現場卻發現沒有升旗典禮的佈置，只有許多穿著國旗裝的婦女「帶動唱」，讓人相當錯愕；民進黨議員鄭文婷批評，過去從未出現這樣混亂的情況，市府的螺絲鬆了。出席活動的基隆市長謝國樑受訪時，才知道官方LINE誤發國慶升旗訊息，坦承疏失並向民眾致歉。

請繼續往下閱讀...

綠議員：過去未出現這樣混亂的情況

基隆市政府沒有舉辦升旗活動，官方LINE卻宣傳將在海洋廣場舉辦升旗典禮，謝國樑的臉書也出現國旗照片，說明十月十日上午九時卅分，「一起升國旗」，民眾到現場才發現撲空。

昨天上午在海洋廣場舉辦的「慶祝雙十節帶動唱大會」，是由基隆市帶動唱協會、基隆市土風舞協會共同舉辦，吸引四百多名民眾參與。

土風舞協會：不清楚市府為何搞錯

土風舞協會理事長李伯元說，長期以來都只有在元旦舉辦升旗典禮，雙十節辦升旗典禮只有二〇二三年邀請前總統馬英九來基隆，於海洋廣場舉辦升旗典禮；今年本來就沒有規劃辦升旗典禮，邀請函上寫的一清二楚，不清楚市府為何會搞錯。

謝國樑說，十月十日雙十節是用帶動唱方式來慶祝國慶，臉書上寫著「一起升國旗」的錯誤訊息，已立即要求同仁更正。國民黨基隆市議員韓世昱建議，基隆為郵輪母港，雙十節可以舉辦市集，讓外國郵輪觀光客可以近距離了解風土民情。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法