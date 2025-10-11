為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    基隆雙十升旗變帶動唱 挨批螺絲鬆了

    2025/10/11 05:30 記者俞肇福／基隆報導
    慶祝雙十節，基隆市舉辦帶動唱大會，市長謝國樑（前排中）與民眾一起帶動唱。（記者俞肇福攝）

    慶祝雙十節，基隆市舉辦帶動唱大會，市長謝國樑（前排中）與民眾一起帶動唱。（記者俞肇福攝）

    官方LINE宣傳一起升旗訊息 民眾到海洋廣場卻撲空 謝國樑坦承疏失致歉

    基隆市政府十月九日透過官方LINE，預告十月十日九時卅分將於海洋廣場舉辦「升旗典禮」，民眾到現場卻發現沒有升旗典禮的佈置，只有許多穿著國旗裝的婦女「帶動唱」，讓人相當錯愕；民進黨議員鄭文婷批評，過去從未出現這樣混亂的情況，市府的螺絲鬆了。出席活動的基隆市長謝國樑受訪時，才知道官方LINE誤發國慶升旗訊息，坦承疏失並向民眾致歉。

    綠議員：過去未出現這樣混亂的情況

    基隆市政府沒有舉辦升旗活動，官方LINE卻宣傳將在海洋廣場舉辦升旗典禮，謝國樑的臉書也出現國旗照片，說明十月十日上午九時卅分，「一起升國旗」，民眾到現場才發現撲空。

    昨天上午在海洋廣場舉辦的「慶祝雙十節帶動唱大會」，是由基隆市帶動唱協會、基隆市土風舞協會共同舉辦，吸引四百多名民眾參與。

    土風舞協會：不清楚市府為何搞錯

    土風舞協會理事長李伯元說，長期以來都只有在元旦舉辦升旗典禮，雙十節辦升旗典禮只有二〇二三年邀請前總統馬英九來基隆，於海洋廣場舉辦升旗典禮；今年本來就沒有規劃辦升旗典禮，邀請函上寫的一清二楚，不清楚市府為何會搞錯。

    謝國樑說，十月十日雙十節是用帶動唱方式來慶祝國慶，臉書上寫著「一起升國旗」的錯誤訊息，已立即要求同仁更正。國民黨基隆市議員韓世昱建議，基隆為郵輪母港，雙十節可以舉辦市集，讓外國郵輪觀光客可以近距離了解風土民情。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播