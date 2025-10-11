北市府人力荒 8千缺額找無人

台北市議員陳宥丞指出，台北市府人力「雪崩式缺工」，從今年一月缺七千多人，到八月底已缺八千多人，缺工如此嚴重，台北市長蔣萬安施政報告隻字未提，就算有多大的願景都難以說服人。台北市政府人事處指出，已採取控留職缺改進用聘僱人力、增提考試預估缺及進用專門職業及技術人員等方式，增加用人來源。

議員批雪崩式缺工 難相信市政願景

陳宥丞指出，市府今年一月缺額七六四四人，到八月底，預算員額七萬六三八九人，實際只有六萬八〇六五人，缺額八三二四人，缺人狀況更嚴重；「三軍未動，糧草先行」，沒有優秀的人才，蔣萬安施政報告卻對缺工隻字未提，其他願景寫得多遠大，他都難以相信。

人事處指出，公務人員缺額原因包含人員職務異動調任其他機關、退休及辭職等，當中以警消及工程技術機關缺額較多，主因為技術類職務提報公務人員考試，受到國家考試報考人數下降、錄取不足額或不足額分配，人力召募較為不易；警消機關因勤業務性質特殊，須具備專業技能訓練及一定養成教育，缺額須等次一年度特考分發，人力遞補時間較長。

人事處表示，為挹注人力，已採取控留職缺改進用聘僱人力、增提考試預估缺及進用專門職業及技術人員等方式，增加用人來源；並到校園宣講國考資訊及約聘僱職缺召募，推動人性化管理與友善職場措施，創造職場附加價值吸引並留住人才。

