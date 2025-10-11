8舞台百組藝人 秋OUT音樂節今登場

台大公館商圈「愛戀公館 藝起狂歡」活動，現場發送店家消費折抵券。 （記者孫唯容攝）

公館商圈藝起狂歡送加碼券 自來水園區免費入園及古蹟小旅行

台北市的雙十連假週末好好玩！南區有秋天音樂盛會「秋OUT音樂節」登場，八座舞台近百組國內外藝人輪番演出；松山文創園區五號倉庫「台北文創節」有七十餘攤文創市集，圓山花博有舉辦多年的「台北國際牛肉麵節」，有競賽也有牛肉麵主題嘉年華，好吃又好逛；大直則封街設置氣墊遊樂區，打造親子自在遊玩、享受美食的都市親子遊樂嘉年華。

台北市商業處表示，公館商圈向來以青春文化、音樂氛圍與夜間經濟聞名，昨登場的「愛戀公館 藝起狂歡」藉由跨界合作與加碼活動，串聯街區能量與年輕創意，展現公館商圈的多元魅力，為今天登場的「秋OUT音樂節」揭開序幕。在商圈臉書粉絲團指定貼文留言「公館藝起狂歡」按讚，即可參加中獎率幾乎百分百、總價值逾十萬元的「商圈加碼券」。

「秋OUT音樂節」今下午登場舉行兩天，在公館商圈、自來水園區、公館水岸廣場及寶藏巖河濱共設置八座舞台，邀請近百組國內外藝人輪番演出，還有上百攤文創與餐飲市集，逾一五〇家商圈店家、攤商提供優惠折扣抽獎；自來水園區也提供免費入園及古蹟小旅行。

台北文創節 藝術家製作限量紀念品

「台北文創節」攤位市集包羅萬象，有文創商品、印刷展覽、體驗DIY、職人體驗，邀請十二位藝術家擔任「城市藝術代言人」製作限量紀念品，可透過市集消費集點兌換；還有職人體驗與創作者分享會。

牛肉麵節競賽 79個展售攤一次逛

「台北國際牛肉麵節」昨首日進行鮮食組紅燒競賽，由桃園喜來登酒店、肚康食研所以及消夜牛肉麵大王勇奪金牌；詩篇咖啡餐廳、外島兵湖南牛肉麵、御饌臻品─黎明店、台北北投雅樂軒酒店獲銀牌；南村私廚小酒棧、牛琅溫體牛肉火鍋、老龐家傳牛肉麵、雲水食堂、黃先生麵舖獲銅牌。今、明兩天除了競賽之外，還有七十九個展售攤，民眾逛市集還能大啖美味牛肉麵。

大直享樂生活節 封街親子暢玩

「大直享樂生活節」今天傍晚於樂群二、三路間的敬業三路，封街設置氣墊遊樂區及休閒陽傘座椅，打造都市中的親子遊樂天堂，有舞台演出與互動秀，現場首創「NFC闖關大作戰」，完成指定任務就有機會抽中總價值逾十萬元的大獎。

