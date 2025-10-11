為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    8舞台百組藝人 秋OUT音樂節今登場

    2025/10/11 05:30 記者孫唯容、甘孟霖／台北報導
    台大公館商圈「愛戀公館 藝起狂歡」活動，現場發送店家消費折抵券。 （記者孫唯容攝）

    台大公館商圈「愛戀公館 藝起狂歡」活動，現場發送店家消費折抵券。 （記者孫唯容攝）

    公館商圈藝起狂歡送加碼券 自來水園區免費入園及古蹟小旅行

    台北市的雙十連假週末好好玩！南區有秋天音樂盛會「秋OUT音樂節」登場，八座舞台近百組國內外藝人輪番演出；松山文創園區五號倉庫「台北文創節」有七十餘攤文創市集，圓山花博有舉辦多年的「台北國際牛肉麵節」，有競賽也有牛肉麵主題嘉年華，好吃又好逛；大直則封街設置氣墊遊樂區，打造親子自在遊玩、享受美食的都市親子遊樂嘉年華。

    台北市商業處表示，公館商圈向來以青春文化、音樂氛圍與夜間經濟聞名，昨登場的「愛戀公館 藝起狂歡」藉由跨界合作與加碼活動，串聯街區能量與年輕創意，展現公館商圈的多元魅力，為今天登場的「秋OUT音樂節」揭開序幕。在商圈臉書粉絲團指定貼文留言「公館藝起狂歡」按讚，即可參加中獎率幾乎百分百、總價值逾十萬元的「商圈加碼券」。

    「秋OUT音樂節」今下午登場舉行兩天，在公館商圈、自來水園區、公館水岸廣場及寶藏巖河濱共設置八座舞台，邀請近百組國內外藝人輪番演出，還有上百攤文創與餐飲市集，逾一五〇家商圈店家、攤商提供優惠折扣抽獎；自來水園區也提供免費入園及古蹟小旅行。

    台北文創節 藝術家製作限量紀念品

    「台北文創節」攤位市集包羅萬象，有文創商品、印刷展覽、體驗DIY、職人體驗，邀請十二位藝術家擔任「城市藝術代言人」製作限量紀念品，可透過市集消費集點兌換；還有職人體驗與創作者分享會。

    牛肉麵節競賽 79個展售攤一次逛

    「台北國際牛肉麵節」昨首日進行鮮食組紅燒競賽，由桃園喜來登酒店、肚康食研所以及消夜牛肉麵大王勇奪金牌；詩篇咖啡餐廳、外島兵湖南牛肉麵、御饌臻品─黎明店、台北北投雅樂軒酒店獲銀牌；南村私廚小酒棧、牛琅溫體牛肉火鍋、老龐家傳牛肉麵、雲水食堂、黃先生麵舖獲銅牌。今、明兩天除了競賽之外，還有七十九個展售攤，民眾逛市集還能大啖美味牛肉麵。

    大直享樂生活節 封街親子暢玩

    「大直享樂生活節」今天傍晚於樂群二、三路間的敬業三路，封街設置氣墊遊樂區及休閒陽傘座椅，打造都市中的親子遊樂天堂，有舞台演出與互動秀，現場首創「NFC闖關大作戰」，完成指定任務就有機會抽中總價值逾十萬元的大獎。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播