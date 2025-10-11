NIDB明年完工 防疫科研奠基礎

「國家感染性疾病資料庫」預計明年完工。（國衛院提供）

賴清德總統昨在國慶演說中指出，「國家感染性疾病資料庫（NIDB）」將於明年完工，政府也將以百億計畫推動智慧醫療與生醫產業邁向兆元規模，打造「另一座護國神山」。國衛院院長司徒惠康說明，NIDB將成為台灣感染病研究的重要基礎，整合國內外致病原資源，推動防疫科研與國際合作邁向新里程。

國衛院建國家級病原資料庫

司徒惠康說，NIDB構想源於COVID-19疫情爆發初期，當時想研究感染者免疫反應、抗體變化與病毒動態，須蒐集患者血液與檢體，但因病患集中在負壓病房難以取樣。

時任衛福部長陳時中因此建議，由國衛院統籌建立全國性平台，系統性收集血液、鼻咽分泌物、唾液等檢體，作為研究與開發基礎。

國衛院同年八月向衛福部提出規劃，決定建置涵蓋病毒、細菌、黴菌、真菌等多種病原的國家級資料庫。目前建築正興建中，內含多間可進行細胞與動物操作的P3實驗室，預計明年完工並展開認證。

新藥、疫苗開發 加入國際聯盟

司徒惠康指出，國衛院已與疾管署簽署合作備忘錄，開放「生物檢體轉移」機制，過去疾管署檢體僅能用於診斷與公衛防治，未來可合法移轉至國衛院，用於新藥、疫苗與快篩試劑開發，讓研究能量更集中，也形成完整國家資源庫，開放國內學研單位與產業申請使用。

他也透露，國衛院已成為「國際菌種聯盟」與「亞洲菌種聯盟」成員，可與各國共享重要病原資料，並將本土菌株納入國際保存體系。

