官我什麼事》 陳時中：善款匯入災民帳戶 標註賑災

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流重創光復鄉，賑災基金會啟動賑災專案，基金會董事長陳時中接受本報「官我什麼事」節目專訪時表示，善款用途與對象都很明確，匯入帳戶的錢還會標註「賑災」，一看就知道是來自全國民眾的善心，不會被誤會。

陳時中強調，中央與地方救災不分彼此，但應清楚區分「公務預算」與「民間善款」，此次發放將以帳戶匯款為主，也就是直接進到災民戶頭，並透過徵信公開，絕對專款專用。

透過徵信公開 賑災基金專款專用

他指出，目前災民最迫切的是重建家園，善款將優先用於三項補助，家園清理每戶五萬元、房屋修繕廿萬元由基金會支出，家園復原十萬元由內政部負責。法定賑助同步啟動，包含死亡補助一八〇萬元（中央一〇〇萬、基金會八〇萬）、重傷補助四十五萬元（中央廿五萬、基金會廿萬），及死亡或失蹤者受扶養親屬每人每月二．五萬元、連續六個月。

安置方面，基金會與交通部及內政部合作，短期提供「七加七旅宿安置」，每日補助兩千元並安排接駁；中長期則發放租金補貼，基金會每人三千元、每戶最高九千元、為期半年，內政部另有一年期補助、最高一．九萬元。針對淹水弱勢戶，也將發放每戶五千元「安遷賑助」，若須搬遷則每人補助一萬元、每戶最高五萬元。

陳時中說，災戶認定以一八三七戶紅色警戒保全戶為主，另由村長、村幹事與行政人員訪查確認，兼顧公平與效率。他也強調，基金會所有行政作業費均由自有經費支應，不會動用善款，並秉持「從速、從寬、從簡」，讓全國民眾的愛心最快送達災民手中。

