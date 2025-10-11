為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    馬太鞍溪下游6校 演練疏散避難

    2025/10/11 05:30 記者王峻祺、花孟璟／花蓮報導
    因應馬太鞍溪堰塞湖潰堤，長橋國小進行垂直避難演練。（花蓮縣政府提供）

    花蓮光復遭洪災重創，災後第十八天馬太鞍溪堰塞湖水位高程一〇一九．八公尺，湖區面積十二．六公頃，潰流破壞後至今水位高程已下降一一九．二公尺，目前蓄水量五八〇萬噸，災區仍維持紅色警戒。警戒區範圍內的六所國中小學，昨天以當地五弱地震強度，造成堰塞湖二次潰堤為情境，完成疏散避難演練。

    花蓮縣政府教育處表示，因應光復地區地震及堰塞湖潰流大規模複合式災害，啟動光復鄉、萬榮鄉及鳳林鎮界定為警戒避難區域六所學校，進行防災避難演練，包括萬榮國中、光復國中、明利國小、長橋國小、光復國小及太巴塱國小。

    災害情境以地震避難為首要工作，落實趴下、掩護、穩住動作，於地震強度稍歇時，即刻清點全校教職員工生人數，隨後再接收堰塞湖潰堤避難訊息，立即至建築物高處或學校周邊地勢高處避難。

    林保署公布無人機空拍的堰塞湖畫面，十月上旬期間，溢流口下刷速率趨緩，湖區水位無明顯變化，水流持續從溢流口穩定流出；壩體邊坡仍可能崩塌，下游河道土砂淤積嚴重，需清疏、導流及防堵，昨維持紅色警戒。

    林保署昨天上午空拍堰塞湖區，水位沒有明顯異常，相較於災前，溢流口下切高達119.2公尺。（林保署花蓮分署提供）

