家電、300輛機車 下週一陸續發放

花蓮馬太鞍堰塞湖潰流重創光復，現正展開安家階段，各大企業、民間社團組織及大眾化身「家電超人」相挺，捐贈上萬件家電，其中還包括三百輛機車。中央災變前進協調所總協調官季連成說，所有家電預計下週一起發放，以弱勢為優先。

電氣商業同業公會聯合卅家業者，捐贈花蓮災區超過三千件家電，包括洗衣機、電冰箱、電視及電鍋等。季連成說，十三日起發放受災嚴重的光復鄉七村，以弱勢家庭為優先，預計下週發放完畢，會由專人直接送到災戶家中，協助安裝。

行政院東服中心獲企業捐贈三百輛機車，因涉及掛牌，下週會先處理相關作業，先以中低收入戶優先；考量大型家電與機車數量較少，發給弱勢家庭二百戶後，其餘再以抽籤方式，分配給光復鄉七村及經村長認證的受災戶。

另外，花蓮縣政府募得電冰箱、電鍋等上萬件家電，下週一起也會透過鄉鎮公所，配發給有災損照片佐證或政府機關勘查拍照確認的受災戶。大型家電規劃採宅配方式，即「小家電領取、大家電宅配」，行動不便民眾，採配送到宅關懷服務。發放品項、時間與地點，將以公所正式通知各村為準。

此外，行政院七日啟動災後慰助金發放作業及一站式服務平台，目前慰助金已完成五三一戶匯款入帳，申請累積超過三千五百人次，將服務到十二日，連假期間金融機構無法匯款，慰助金款項預計下週一陸續入帳。

