掃描QR-Code 志工超人有保險囉

清潔志工為灰頭土臉、滿身泥濘的鏟子超人，提供雨鞋清洗、全身消毒和手部噴乾洗手液的服務，讓超人們遠離病菌威脅。（記者蘇福男攝）

愛不間斷 逾40萬人馳援 是光復鄉人口40倍

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，全台民眾化身「超人」前往馳援，台鐵光復車站兩週來疏運逾四十萬名旅客，是光復鄉人口一萬一千人的四十倍。昨天也有新制上路，所有志工只要掃描QRcode就能辦理投保，讓志工救災更有保障。

「運超車」載送 超震撼

昨國慶連假首日，開到台鐵光復車站的早上班次班班客滿，鏟子超人「無論如何也要擠上車」，光復車站全日疏運達兩萬五千人！超人們下車後有軍車、中巴協助疏運前往災區，一輛一輛「運超車」，畫面超震撼！

台鐵公司東區營運處統計報告，截至昨晚六點，光復站上車人數一萬Ｏ五六八人、下車人數一萬四七四九人，全天合計疏運二萬五三一七人，但有更多超人自行開車前來，來自彰化的賴先生昨到災區挖水溝，連假前一天就塞車七小時抵達花蓮！

早上七點進駐的中央災變前進協調所人員，指揮調度陸軍二指部軍車十五輛、花蓮縣政府中巴四輛，出站的鏟子、清溝超人排隊進入志工站，馬上就有現場人員引導、列隊上軍卡！

昨天起所有志工只要掃描QRcode都能投保，協調所總協調官季連成表示，投保對象包括專業志工及鏟子超人，每次加保以三日為單位，保額一百萬元，有意願加保的志工，可至光復火車站旁志工服務分配站辦理，掃QRcode填寫資料，表單有GPS足跡認定，非在核定災區填寫不會成立，目前災區認定為鳳林鎮、萬榮鄉及光復鄉七個村。

光復重災後，光復車站內外的志工們各自發揮所長，提供各項服務，光復車站外堆積如山的雨鞋，供新報到志工挑選，這些二手雨鞋和打掃工具，是過去八方來援的鏟子超人自備，任務結束後物資留下，經清洗、消毒，依尺碼大小分類，繼續使用。

火車站前有機車和貨車小蜜蜂提供接送；傍晚時分，志工們設置清潔站，為滿身泥濘的鏟子超人，提供雨鞋清洗、全身消毒等服務；也有民間團體提供刮痧、按摩服務；光復車站、光復商工、鳳林鳳仁國小及瑞穗長聖榮園等地也開設醫療救護站。

用餐時刻，車站前不時聽到「誰需要麵包、便當？」招呼聲，還有烤吐司攤位大排長龍，年輕老闆怕超人們吃不飽，烤咖椰吐司免費供應，全方位服務，構成令人感動的美麗風景。

