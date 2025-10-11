馬太鞍溪便橋通車 災民開心放鞭炮

馬太鞍便橋昨日通車，便橋限速30公里。（記者花孟璟攝）

3分鐘過橋接台9線 搖下車窗向工程人員致謝

馬太鞍溪橋中斷十八天後，昨天下午三點涵管便橋通車，每天必須開車繞行縣道一九三的光復鄉農民，準備了一長串的鞭炮，準點「炸橋」慶祝通車！

堤頂24小時監控降雨、河川水位變化

交通部公路局昨公布路線圖提醒用路人注意，也在便道堤頂上安排廿四小時配置監看警戒人力，全時監控上游的降雨與河川水位變化，以利提前啟動預警機制及採取封閉管制。

公路局養路組組長陳俊堯指出，涵管便道因連絡道路路寬不足，採南下、北上分離方式設置，且單向行駛。南下線入口為台九線231k+724，出口233k+047，北上線入口233k+423，出口231k+724，限小型車（五噸以下車輛）通行，限速時速卅公里。通車初期先開放小型車、自行車及搶救災車輛通行，後續視通車情形滾動檢討逐步放寬。

昨天下午兩點半左右，在馬太鞍溪便橋的南北引道，已經有大批排隊車輛等著上橋，光復鄉北引道路口，有鄉民準備一串鞭炮掛在橋頭，三點一到立刻點燃鞭炮，鞭炮聲中一輛一輛的車子魚貫通過，民眾高興到眼淚都快掉出來！

光復至鳳林 斷橋期間繞路要花半小時

民眾說，馬太鞍溪橋斷掉後，光復到鳳林須繞一九三縣道，又彎又窄，短短十二公里沒塞車就要半小時，現在便橋通了，三分鐘就能過橋接回台九線，許多人搖下車窗向工程人員說謝謝！

現場工程人員說，本來一個月後通車的便橋，進度兩度提前，昨天下午三點通車，是他們黑著眼圈徹夜趕工到昨早上五點才大功告成，「大家都是花蓮人，能夠快點通車真高興」。

連夜趕工看朝陽升起 工程團隊滿滿驕傲

瀝青工人連夜趕工舖設路面，自豪地說：「一點都不苦，災民更辛苦，我們只是為人民服務！」負責現場監工的孫立忠說，挑燈夜戰時工人們互相加油打氣，有光復鄉親的期待，無論如何都要拚了，完工時剛好朝陽緩緩升起，大家充滿榮耀感，終於完成「不可能的任務」。

目前第一階段涵管便道通車目標已完成，後續第二階段鋼便橋將在本月十五日起進場施工，預計明年一月底前完成。公路局已同時辦理長期重建方案設計工作，以明年底前先完成北上線永久橋梁供雙向通行，二〇二七年全橋改建完成為目標。

昨日清晨五時前，溪底便道路面已舖設完成，準備進行最後劃線等作業。（讀者孫立忠提供）

民眾準備鞭炮整點炸便橋，開炸之前還興奮親吻鞭炮。（記者花孟璟攝）

馬太鞍溪橋中斷18天後，昨天下午3點涵管便橋通車。（記者花孟璟攝）

