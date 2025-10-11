雲林偶戲節 「霹靂英雄」特展登場

人氣角色紅塵雪、西窗月。（記者李文德攝）

雲林政縣府邀請霹靂布袋戲在雲林布袋戲館規畫三檔展覽，八月底首檔展覽吸引兩萬人次參訪，昨天起至十二月廿一日推出第二部曲「聖道流光：霹靂傳奇群像」展覽，包含葉小釵、狂刀等人氣要角本尊展出，更設場景拍攝區，供粉絲拍照。

葉小釵、狂刀等要角 本尊展出

五年前縣府因應雲林國際偶戲節，邀請霹靂國際多媒體舉辦科技互動特展，今年再度回到布袋戲館展出，八月底首波展覽以《東離劍遊紀》之魔宮貴族為主軸，短短展出一個多月，就吸引兩萬人次入館，比去年同期多出五千人次。

場景拍攝區 可與收藏戲偶合照

文觀處長陳璧君表示，霹靂規劃第二檔展覽《聖道流光：霹靂傳奇群像》特展，主要精選出最具代表性的英雄為策展軸心，設置風雲之章、跨界之章、造偶之章、幻影之章等四大展區，展出經典角色「三傳人」葉小釵、亂世狂刀、劍君十二恨，還有近年來人氣要角紅塵雪、西窗月、劍謫仙、劍風雲、月無缺、天劍非天、玄甲原無鄉，此外特別展出今年度偶戲節主題娃娃、PILIGILI展示區，更將拍攝花絮照片展出。

布袋戲館長林佩茹指出，此次特展規劃場景拍攝區，讓戲迷能將收藏戲偶、公仔等周邊商品，拍攝一系列「美照」，民眾拍攝時需遵守攝影規範。

另昨為雲林國際偶戲節開幕日，首波活動「Cosplay」大賽也在布袋戲館登場，廿組來自全國各地的Coser，打扮動漫、知名布袋戲角色，展現各種風采。縣長張麗善表示，一連三天偶戲節邀請國內外團隊演出，歡迎民眾共襄盛舉。

霹靂國際多媒體在雲林布袋戲館策展「聖道流光： 霹靂傳奇群像」展覽，包含三傳人等人氣要角本尊展出。（記者李文德攝）

