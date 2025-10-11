為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    雲林偶戲節 「霹靂英雄」特展登場

    2025/10/11 05:30 記者李文德／雲林報導
    人氣角色紅塵雪、西窗月。（記者李文德攝）

    人氣角色紅塵雪、西窗月。（記者李文德攝）

    雲林政縣府邀請霹靂布袋戲在雲林布袋戲館規畫三檔展覽，八月底首檔展覽吸引兩萬人次參訪，昨天起至十二月廿一日推出第二部曲「聖道流光：霹靂傳奇群像」展覽，包含葉小釵、狂刀等人氣要角本尊展出，更設場景拍攝區，供粉絲拍照。

    葉小釵、狂刀等要角 本尊展出

    五年前縣府因應雲林國際偶戲節，邀請霹靂國際多媒體舉辦科技互動特展，今年再度回到布袋戲館展出，八月底首波展覽以《東離劍遊紀》之魔宮貴族為主軸，短短展出一個多月，就吸引兩萬人次入館，比去年同期多出五千人次。

    場景拍攝區 可與收藏戲偶合照

    文觀處長陳璧君表示，霹靂規劃第二檔展覽《聖道流光：霹靂傳奇群像》特展，主要精選出最具代表性的英雄為策展軸心，設置風雲之章、跨界之章、造偶之章、幻影之章等四大展區，展出經典角色「三傳人」葉小釵、亂世狂刀、劍君十二恨，還有近年來人氣要角紅塵雪、西窗月、劍謫仙、劍風雲、月無缺、天劍非天、玄甲原無鄉，此外特別展出今年度偶戲節主題娃娃、PILIGILI展示區，更將拍攝花絮照片展出。

    布袋戲館長林佩茹指出，此次特展規劃場景拍攝區，讓戲迷能將收藏戲偶、公仔等周邊商品，拍攝一系列「美照」，民眾拍攝時需遵守攝影規範。

    另昨為雲林國際偶戲節開幕日，首波活動「Cosplay」大賽也在布袋戲館登場，廿組來自全國各地的Coser，打扮動漫、知名布袋戲角色，展現各種風采。縣長張麗善表示，一連三天偶戲節邀請國內外團隊演出，歡迎民眾共襄盛舉。

    霹靂國際多媒體在雲林布袋戲館策展「聖道流光： 霹靂傳奇群像」展覽，包含三傳人等人氣要角本尊展出。（記者李文德攝）

    霹靂國際多媒體在雲林布袋戲館策展「聖道流光： 霹靂傳奇群像」展覽，包含三傳人等人氣要角本尊展出。（記者李文德攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播