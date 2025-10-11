為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    （台南）二仁溪10公里綠堤最後一哩路 仁德中洲段完工

    2025/10/11 05:30 記者吳俊鋒／台南報導
    仁德中洲段的雲朵意象涼亭，引人矚目。（記者吳俊鋒攝）

    踏青、騎單車好去處 步道、涼亭融入雲朵與鐵道意象

    昔日的二仁溪因工業污染流域嚴重，遭諷為「台灣黑龍江」，政府全力清水又治水，改善污染與積淹水，水利署歷時六年，從下游往上展開逾十公里長的綠色堤防營造計畫，最後一哩路的仁德中洲段趕在雙十連假前完工，親水步道、涼亭融入地方特色元素雲朵與鐵道意象，還有樂農遊馬賽克拼貼，以及歷史故事牆等藝術裝置，形塑出兼顧人文、生態與減碳等概念的永續河岸休憩空間。

    斷點串聯 銜接雙博物館的單車道

    綠堤計畫由水利署第六河川分署在二〇一九年啟動，從出海口往上游分段施作，工程分六期，兩岸的高雄與台南都涵蓋在內，串聯後，可延伸至茄萣漁村，也能銜接雙博物館的單車道，透過點、線、面的擴大，成為完整的休憩動線，有助促進觀光。

    副分署長吳宗寶表示，仁德中洲段為第五期綠堤工程，從港尾溝溪滯洪池附近到市定古蹟二層行溪舊鐵路橋前方，全程約四．二五公里，由中央管流域整體改善與調適計畫投入經費逾一．〇八億元，是適合踏青、健行、騎單車的新興景點。

    覆土增加堤高 達百年防洪標準

    吳宗寶指出，仁德中洲段聚焦防洪安全、斷點串聯、友善生態等三大主軸，重現二仁溪的清水風華，行進至仁湖橋下，步道則採迴廊式設計，增加了有遮蔭處的休憩空間；也加入居民意見，營造綠堤導入人文元素、強化多樣性棲地，並提升設施使用功能等。

    復育原生甜根子草 設生態巢箱

    吳宗寶說，透過覆土增加堤高，提升至百年防洪標準，打造人車分道的安全通行空間，原本的斷點也進行串聯，施作過程更清除堤岸上的銀合歡，利用回收步道磚運用在部分設施，並復育原生甜根子草、設置生態巢箱，推動友善生態的綠色廊道，第五期完工，象徵二仁溪從「黑龍江」蛻變為「清水溪」的重要里程。

    仁德區長許博森、中洲里長葉清仁感謝六河分署重塑二仁溪的美麗景致，成為觀光新亮點，後續還有生態復育工作，將打造兼具人文、歷史、自然等元素的水岸風情。

    二仁溪綠堤計畫的最後一哩路完工，往上游施作到市定古蹟二層行溪舊鐵路橋。（記者吳俊鋒攝）

