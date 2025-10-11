3大展區同步 台灣設計展彰化登場

台灣設計展昨在彰化縣開展，現場有彰化在地文創業者攤位。 （記者張聰秋攝）

二〇二五台灣設計展昨天在彰化縣熱鬧開展，三大展區同步登場，彰化市主展區一早就吸引民眾排隊入場，中午過後人潮、車潮湧入縣立圖書館、藝術館、美術館與中興莊眷村文化園區一帶，多個停車場瞬間客滿，周邊道路一度成了「移動式停車場」。

這次設計展以「彰化行」為主題，串聯全縣三大展區共十五個分行，展出內容橫跨城市治理、地方產業、青年創意、文化歷史與植物美學等面向，呈現設計如何融入日常生活。《總行》如同《彰化行》的靈魂，所有分行從此開枝散葉，當中獨有的「彰化AI多維智庫」，將關於彰化的各式資料納入當中，從詩歌、藝術、產業、歷史與人文資料，成為保存地方記憶的重要平台。《是，彰化》單元則以百工百業為主角，展現設計讓城市前進的力量。

縣長王惠美表示，台灣設計展不只是展覽，更為城市留下創新的治理概念，像是優化人行步道、更新公共服務與城市意象，讓設計走入生活。縣府也推出「彰化行APP」，整合展覽、交通與活動資訊，讓民眾輕鬆規劃路線。

縣立體育場昨天還有「彰Fun精彩 High歡雙十」健行活動暨公益園遊會，有超過四千人參加，現場氣氛熱烈。

