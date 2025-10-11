南投茶博千人擂茶 放射狀桌椅壯觀

南投茶博千人擂茶活動有230組民眾報名。 （南投縣府提供）

為期九天的第十五屆南投世界茶業博覽會，從十月四日開幕舉辦到十二日，跨中秋和雙十兩個三天連假，昨日雙十節安排千人擂茶活動，有二百三十組民眾參加，水里鄉農會人員在台上示範製作，台下民眾再依材料標示順序研磨，最後沖熱水即完成好喝的客家擂茶，參加者很多是全家一起來，享受不一樣的雙十連假。

南投茶博已進入倒數，昨日有不少外地民眾晚上看雙十焰火，白天先逛茶博，下午三時起則在中興大操場舉辦千人擂茶，有二百三十組民眾報名，現場放射形擺放桌椅，而主辦該活動的水里鄉農會人員在舞台上示範製作擂茶，參加民眾看過之後，再依照材料上標示順序，將茶葉、花生、芝麻、米、堅果等五穀雜糧，在擂缽中磨成細糊狀，磨得愈細愈好，材料磨好後，即可沖入熱水飲用。

南投縣長許淑華表示，由於雙十焰火在南投舉行，遊客數比去年多，到十日中午統計，參加茶博人數已有七十八萬人次，消費金額達一億二千萬元。

南投茶博雙十節湧現人潮，其中魚池鄉農會紅茶館，今年推出限量五千個日月潭紅茶紀念杯，由於茶杯附手把且造型精緻，開賣六天就賣光光，而首度推出的紅茶氣泡飲，綿密氣泡讓紅茶入口後充滿餘韻，也成為熱銷商品。

