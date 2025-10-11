為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    南投茶博千人擂茶 放射狀桌椅壯觀

    2025/10/11 05:30 記者陳鳳麗、劉濱銓／南投報導
    南投茶博千人擂茶活動有230組民眾報名。 （南投縣府提供）

    南投茶博千人擂茶活動有230組民眾報名。 （南投縣府提供）

    為期九天的第十五屆南投世界茶業博覽會，從十月四日開幕舉辦到十二日，跨中秋和雙十兩個三天連假，昨日雙十節安排千人擂茶活動，有二百三十組民眾參加，水里鄉農會人員在台上示範製作，台下民眾再依材料標示順序研磨，最後沖熱水即完成好喝的客家擂茶，參加者很多是全家一起來，享受不一樣的雙十連假。

    南投茶博已進入倒數，昨日有不少外地民眾晚上看雙十焰火，白天先逛茶博，下午三時起則在中興大操場舉辦千人擂茶，有二百三十組民眾報名，現場放射形擺放桌椅，而主辦該活動的水里鄉農會人員在舞台上示範製作擂茶，參加民眾看過之後，再依照材料上標示順序，將茶葉、花生、芝麻、米、堅果等五穀雜糧，在擂缽中磨成細糊狀，磨得愈細愈好，材料磨好後，即可沖入熱水飲用。

    南投縣長許淑華表示，由於雙十焰火在南投舉行，遊客數比去年多，到十日中午統計，參加茶博人數已有七十八萬人次，消費金額達一億二千萬元。

    南投茶博雙十節湧現人潮，其中魚池鄉農會紅茶館，今年推出限量五千個日月潭紅茶紀念杯，由於茶杯附手把且造型精緻，開賣六天就賣光光，而首度推出的紅茶氣泡飲，綿密氣泡讓紅茶入口後充滿餘韻，也成為熱銷商品。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播