南投雙十焰火 4.3萬發點亮夜空

雙十焰火昨晚在南投貓羅溪畔登場，但因煙太大，只有二、三十秒可清楚看到火樹銀花的景象。（南投縣府提供）

雙十焰火昨晚在南投貓羅溪畔登場，現場施放四萬三千多發焰火彈，吸引廿七萬餘人到場觀看。總統賴清德與立法院長韓國瑜、南投縣長許淑華共同按鈕啟動，焰火長達四十分鐘，但因沒有風，會場和南投、名間方向焰火施放時煙很大，有民眾形容有如「大型吃煙現場」。

賴總統︰很期待七彩水墨焰火

總統賴清德致詞時表示，昨日是中華民國國慶，晚間雙十焰火是壓軸活動，此次焰火有四萬三千發，七彩和水墨焰火，自己很期待，相信精彩可期。

雙十焰火首度選在南投縣舉辦，昨日安排在貓羅溪畔施放，從下午三、四時人潮即陸續湧入，到晚間八時縣府依據中華電信基地台統計有近廿七萬多人，周邊道路及觀賞點都擠滿人。而多處觀賞點都設有小吃攤位，讓民眾等放焰火前可先逛攤位買小吃。

時間長達40分鐘 27萬餘人到場

南投縣長許淑華致歡迎詞時表示，南投是台灣之心，台灣的第一高山「玉山」在南投、第一湖泊「日月潭」在南投、最長的溪流「濁水溪」也在南投，昨晚的焰火施放是以南投的美麗風景為發想，打造「七彩水墨焰火」，將傳統結合潮流音樂元素，是近十年來最大規模。

濃煙太大 只有2、30秒可看清楚

賴清德總統在與韓國瑜、許淑華一起啟動焰火施放儀式後，留在現場觀賞到焰火施放結束，惟昨日因沒有風，包括會場及往南投和名間方向的觀眾，大概只有二、三十秒可清楚看到焰火，其他幾乎看到的都是濃煙，煙大到開車在國道三號南投段的民眾反映必須開霧燈。

雙十焰火昨晚在南投貓羅溪畔登場，現場施放四萬三千多發焰火彈。（記者廖耀東攝）

