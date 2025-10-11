為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    南投雙十焰火 4.3萬發點亮夜空

    2025/10/11 05:30 記者陳鳳麗、劉濱銓／南投報導
    雙十焰火昨晚在南投貓羅溪畔登場，但因煙太大，只有二、三十秒可清楚看到火樹銀花的景象。（南投縣府提供）

    雙十焰火昨晚在南投貓羅溪畔登場，但因煙太大，只有二、三十秒可清楚看到火樹銀花的景象。（南投縣府提供）

    雙十焰火昨晚在南投貓羅溪畔登場，現場施放四萬三千多發焰火彈，吸引廿七萬餘人到場觀看。總統賴清德與立法院長韓國瑜、南投縣長許淑華共同按鈕啟動，焰火長達四十分鐘，但因沒有風，會場和南投、名間方向焰火施放時煙很大，有民眾形容有如「大型吃煙現場」。

    賴總統︰很期待七彩水墨焰火

    總統賴清德致詞時表示，昨日是中華民國國慶，晚間雙十焰火是壓軸活動，此次焰火有四萬三千發，七彩和水墨焰火，自己很期待，相信精彩可期。

    雙十焰火首度選在南投縣舉辦，昨日安排在貓羅溪畔施放，從下午三、四時人潮即陸續湧入，到晚間八時縣府依據中華電信基地台統計有近廿七萬多人，周邊道路及觀賞點都擠滿人。而多處觀賞點都設有小吃攤位，讓民眾等放焰火前可先逛攤位買小吃。

    時間長達40分鐘 27萬餘人到場

    南投縣長許淑華致歡迎詞時表示，南投是台灣之心，台灣的第一高山「玉山」在南投、第一湖泊「日月潭」在南投、最長的溪流「濁水溪」也在南投，昨晚的焰火施放是以南投的美麗風景為發想，打造「七彩水墨焰火」，將傳統結合潮流音樂元素，是近十年來最大規模。

    濃煙太大 只有2、30秒可看清楚

    賴清德總統在與韓國瑜、許淑華一起啟動焰火施放儀式後，留在現場觀賞到焰火施放結束，惟昨日因沒有風，包括會場及往南投和名間方向的觀眾，大概只有二、三十秒可清楚看到焰火，其他幾乎看到的都是濃煙，煙大到開車在國道三號南投段的民眾反映必須開霧燈。

    雙十焰火昨晚在南投貓羅溪畔登場，現場施放四萬三千多發焰火彈。（記者廖耀東攝）

    雙十焰火昨晚在南投貓羅溪畔登場，現場施放四萬三千多發焰火彈。（記者廖耀東攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播