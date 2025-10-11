看展玩眷村 台中「清水走走」逛市集

民眾參觀清水眷村玩起小時候跳橡皮筋遊戲。 （記者張軒哲攝）

「清水走走藝術季」與「眷村文化節」雙主軸活動十日於清水眷村園區登場，除了藝術家精心創作的濕地候鳥、招潮蟹及風力等裝置藝術，還有眷村味的懷舊主題展及多元展演活動，吸引民眾假日逛市集，感受藝術與眷村味滿滿的港區風情。

台中市文化局副局長施純福表示，眷村文化節以「玩轉眷村」為主題，串聯清水眷村文化園區、台中眷村文物館及一德洋樓三大場館，透過展覽、市集、童玩體驗，再現昔日眷村日常趣味。

今年清水走走藝術季以「潮生共境」為主題，除了藝術家的創作外，並邀請在地學生及民眾進行共創，將濕地候鳥、招潮蟹及風力能量等轉化為九件裝置藝術，引領民眾關心清水沿海的自然環境與生態變遷。

活動策展人方希文表示，今年主題「潮生共境」，希望激發人們關心這塊土地的自然與永續，邀請蔡咅璟、張晏慈、鍾瓊儀、林資芬、賴英翔及黃英誠等六位藝術家，並加入中港高中國中部美術班及民眾共創，讓觀眾體會自然環境與藝術創意的融合。

鼓創藝術昨天舉辦太鼓文化祭，邀請日本的威風太鼓團與台灣共廿個太古團隊齊聚演出，以鼓聲傳遞熱情與團結的力量。

