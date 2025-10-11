賞杭菊、泡好湯 雙十連假台中湧人潮

台中好湯溫泉季即日起至31日止，谷關溫泉區泡湯遊客增加。（記者張軒哲攝）

武陵農場訂房爆滿 谷關溫泉區推優惠吸客 海洋觀光季也登場

雙十連假登場，雙十焰火於南投舉行，遊客外溢到台中，國道清水服務區十日人車湧現，台中市各風景區飯店訂房率大增，不少飯店住房率滿房，武陵農場、大雪山與八仙山森林遊樂區十日滿房，梨山賓館與谷關溫泉區各飯店訂房也較中秋連假提升，尤其武陵農場適逢杭菊盛開時節，青楓也逐漸轉色，吸引遊客上山度假。

結合生態導覽 武陵推花農採菊樂

初秋時節，平地依舊炎熱高溫，武陵農場海拔高，秋高氣爽，正值杭菊綻放，山谷金黃花海迎風搖曳，武陵農場推出「一日花農採菊樂」，結合生態導覽、採摘體驗，昨天親子遊客化身花農，走進花田感受秋日的芬芳。

大雪山生態豐 八仙山遊樂區踏青

雙十連假，大雪山及八仙山國家森林遊樂區推出入園享半票優惠，大雪山楓葉尚未轉紅，但山林動植物生態豐富，中秋與雙十連假住房率滿房。民眾至八仙山森林遊樂區踏青享受森林浴，可順遊谷關溫泉區。另外，台中好湯溫泉季即日起至十月卅一日登場，谷關溫泉區在溫泉季期間，市府與業者合作推出優惠，規劃多項精彩活動，連假吸引遊客泡湯住宿。

台中海洋觀光季「瘋玩大安海」觀光活動昨天也登場，活動以風箏衝浪及多元水域遊憩為主軸，包含風箏衝浪交流表演、教學體驗。

配合雙十連假推出親子喜愛的「草地泡泡派對」讓草地化身夢幻樂園，大小朋友追逐泡泡，歡笑不斷。

萬聖夜光鬼屋體驗展 來場冒險

台中軟體園區大里藝術廣場今年推出全台中首個「萬聖夜光鬼屋主題體驗展」，從十月十日至十一月二日展開為期廿四天的「夜光時空」展覽，結合夜光特效與沉浸式劇情設計，帶領民眾穿越中古世紀古堡與未來異世界，體驗驚悚與奇幻交錯的冒險體驗。

武陵農場推出「一日花農採菊樂」活動，結合生態導覽、採摘體驗，吸引遊客上山度假。（記者張軒哲攝）

