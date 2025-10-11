吉貝三心石滬新地標動工 設夜間照明

吉貝三心石滬，興建觀景台地標。（澎湖縣政府提供）

吉貝是澎湖石滬的故鄉，不僅是夏季戲水旅遊勝地，更以八十八口石滬，數量及密度居澎湖之冠，其中三心石滬媲美七美雙心石滬，澎湖縣政府辦理吉貝三心石滬觀景平台工程，九月完成一樓樓地板及柱身，未來將建置三層樓觀景平台，以利登高望遠欣賞到吉貝獨特的三心石滬景觀，除創造新地標外，更期待帶來海洋觀光新視野。

旅遊處表示，吉貝島人文景觀與文化遺址豐富，擁有美麗的沙尾及數量最多的石滬群，惟島上欠缺遮蔭設施及觀景平台，澎湖縣政府向交通部爭取補助，「吉貝三心石滬觀景平台計畫」經費二千萬元（中央補助一四四〇萬元，縣配合款五六〇萬元），進行吉貝旅遊據點設施優化，提升島嶼觀光的遊憩品質。

請繼續往下閱讀...

澎湖縣政府邀集議員宋昀芝、魏睿宏、澎湖國家風景區管理處、白沙鄉公所及地方村長共同審查設計圖，為呼應三心石滬觀景平台，每層樓板採心型設計，外牆顏色為白色，可站立於觀景平台二層樓六m眺望，將三心石滬盡收眼底，另設計夜間照明（見圖，澎湖縣政提供），襯托出三心石滬夜晚不同氛圍，為搭配建築物外觀及吸引不同年齡層觀光客，座椅型式採三心造型FRP並於觀景平台入口處設計三心FRP意象，以利指引遊客。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法