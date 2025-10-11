中國海警船闖東沙水域 遭我驅離

昨天是台灣雙十國慶日，一艘中國海警船就在清晨六點四十分，未開啟船舶自動辨識系統（AIS），以暗船方式航入東沙限制水域，海巡署台南艦全程併航監控驅離；中國海警船也對台南艦拍照錄影挑釁。

海巡署強調，今年一月到現在，已有九艘卅航次的中國海警船侵擾東沙海域，並經常以關閉船舶自動辨識系統（AIS）隱匿航行動態，採取灰色地帶侵擾，消耗台灣執法能量，測試海巡勤務部署，不僅違反國際法與航行慣例，更提高海上衝突風險，海巡署表達嚴正抗議及強烈譴責。

海巡署東南沙分署東沙指揮部表示，昨天清晨六點四十分在東沙島西南方廿三浬處，偵獲中國海警「3102」未開啟船舶自動辨識系統（AIS），以暗船方式航入東沙限制水域，隨即調派台南艦全程併航，強勢監控驅離。

海巡署指出，正值我國雙十國慶期間，中國海警船卻蓄意以灰色地帶手法侵擾東沙海域，意圖破壞台海及區域和平穩定現狀，呼籲中國海警船立即停止類似的侵擾行為。台灣是印太和平穩定的樞紐，也是國際社會負責任的一員，海巡署將堅定捍衛國家主權與海洋權益。

