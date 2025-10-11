《雙十升旗移師澄清湖》果嶺自然公園開放 遊客讚漂亮又舒服

高雄果嶺自然公園昨開放首日吸引不少遊客前往，由於面積廣闊，人潮多卻不擁擠，民眾評價相當高。（記者許麗娟攝）

串聯雙湖公園、澄清湖風景區 總面積470公頃 比紐約中央公園341公頃還大

高雄果嶺自然公園昨日開園，市府也首度移師澄清湖舉辦國慶升旗和健行活動，一早澄清湖園區人車塞爆，不過果嶺自然公園雖然車潮不少，但沿線路況、停車良好，不少民眾搶先「開箱」直讚很美、很舒服！

免花幾百萬當會員 就能享受秘境

市長陳其邁致詞時強調，藉由國慶日，市府把澄清湖高爾夫球場七十公頃的綠地，還給所有市民，過去必須花幾百萬成為會員才能享受果嶺自然公園的好山好水，現在大家都能夠享受這一塊獨特多樣性的城市秘境，而且串聯雙湖公園、澄清湖風景區，總面積高達四百七十公頃，比紐約中央公園的三百四十一公頃還大。

高雄市國慶升旗典禮邀請海軍陸戰隊學校莒拳隊演出，並且由鼎金國小合唱團領唱國歌、海軍樂隊伴奏升旗典禮，典禮結束後，陳其邁也換上Ｔ恤，與議長康裕成、民眾一同參與澄清湖健行活動。

昨日高雄果嶺自然公園首日迎客，由於園區大、停車空間夠，人潮多卻不見壅塞感。

民眾開心在草地及樹下乘涼

到訪遊客大讚「很漂亮、很舒服！」自澄清湖大門搭接駁車前往的楊先生說，昨天搭車的人不多，可能其他人還不知道，覺得果嶺自然公園環境很清淨、比澄清湖好。

遊客鍾先生與三五好友自備野餐墊在草地及樹下乘涼，他說，公園空間很大、綠地整理得不錯，澄清湖的樹木多，果嶺自然公園則很開闊、適合露營野餐，希望能繼續維持，可增加綠樹但不要增加人工設施。

曾姓夫妻帶小孩前往，他們說，大概走了半圈就花了一個上午，認為走起來很舒服，秋冬來會更好。

假日設黃2接駁線 停靠圓山站

為方便民眾往返果嶺公園，假日期間於澄清湖大門口開闢「黃2」接駁線，上午九點至晚上七點、每廿分鐘一班車，沿途設有「圓山站」中途停靠，但昨天首日因很多民眾仍不知道有接駁車，搭車人潮不算多，交通局表示會多加宣導。

高雄市長陳其邁（前排中）、議長康裕成（前排左）等人在國慶升旗典禮後，參加澄清湖健行活動。（記者許麗娟攝）

