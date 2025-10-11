「世界在屏東」 集結13國70特色攤位

「世界在屏東」異國市集昨天起連續3天在屏東公園舉行，其中有很多的打卡熱點。（記者葉永騫攝）

「世界在屏東」異國市集昨天起連續三天在屏東公園舉行，共有十三國、七十個特色攤位，在每天下午四點至晚間九點熱鬧登場，昨天海角七號男女主角范逸臣與田中千繪合體獻唱《國境之南》，重現浪漫經典畫面，吸引滿滿人潮。

屏東公園舉行 今明兩天還有

縣長周春米表示，昨天是國慶日，感謝美國、日本、菲律賓、泰國等國際友人一起來屏東參加這場生日派對，也透過這場異國市集讓國際友人歡聚一起，讓世界看見屏東，這場「世界在屏東」異國市集不僅是一場三天限定的活動，更是展現屏東多元文化特色的重要窗口，從異國美食、工藝創作、藝文演出到手作體驗，將屏東打造成世界文化交流的舞台。

縣府傳播暨國際事務處指出，今年的市集是場「味蕾與文化的世界旅行」，民眾可一次品嚐來自泰國的酸辣料理、日本的細緻甜品、南洋的清涼飲品，以及歐洲的精緻工藝，並親自手作印尼蠟染、越南捲紙等課程。

異國美食、工藝創作等多元呈現

活動現場更設置日本鹿兒島櫻島鞦韆、鳥居、蒸氣小火車等異國風情打卡點，讓參與者彷彿置身環遊世界的旅程。

這次活動不但獲得多個駐台外交單位支持，屏東的國際友城日本鹿兒島縣，更派出吉祥物 Greboo 與屏東的蔥寶、蔥娃同台互動，每天至少六場國際級表演輪番登場，包括熱情奔放的法國康康舞、充滿張力的西班牙佛朗明哥、婉約優雅的日本傘舞、震撼人心的非洲鼓，以及斯洛維尼亞手風琴演奏，讓屏東公園成為各國的文化展場，歡迎大家來參觀。

