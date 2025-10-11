為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    紀念馬亨亨誕辰 大馬蘭部落表揚林智勝

    2025/10/11 05:30 記者劉人瑋／台東報導
    大馬蘭部落族人歡唱「老人飲酒歌」慶祝並紀念馬亨亨。（記者劉人瑋攝）

    大馬蘭部落英雄Kulas Mahengheng（郭拉斯．馬亨亨）一百七十三週年誕辰紀念，昨在馬蘭部落文化廣場舉行誕辰紀念音樂會（見圖，記者劉人瑋攝），並表揚馬蘭部落傑出族人職棒好手林智勝其職棒生涯三〇發全壘打事蹟。

    耆老表示，「馬亨亨」意指轟轟雷鳴聲，也代表他說話不清楚卻混厚有力，當年成廣澳事件因日警調戲婦女、強搶豪奪被族人報復殺害，後日人本要屠戮部落至族人躲入八嗡嗡山區，還是在馬亨亨斡旋下放過族人。

    文史工作者少多宜引敘耆老所言，馬亨亨有如巨人且聲音又大，成廣澳事件時他已重病，由青年從台東抬至都歷，在沒有麥克風的年代，他對著山區大喊「日本人答應放過大家，可以回來了」。

    馬亨亨不擅言辭，但其武力驚人更善於與人斡旋，傳說其年輕時就與另位英雄級人物、卑南族女王陳達達打交道並全身而退，憑藉戰功的確造就他個人功績，但透過協商卻造就更多偉業、諦造和平。

    部落表示，戰爭英雄令人敬佩，但不流血卻帶來和平更是偉大，也期待後人都能記住這樣的精神，並與所有人互助、互愛。

    也因此台東還有條「馬亨亨大道」以此紀念，今天族人則以「馬亨亨紀念歌」以及著名的「老人飲酒歌」為其紀念。

    大馬蘭部落一向人才濟濟，例如馬蘭陽家的陽介仁、陽建福、陽耀勳、陽耀華、陽岱鋼、陽森等等，昨天還特地表揚職棒好手林智勝其職棒生涯三〇五發全壘打。

