為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    三峽紅茶季看表演 烈嶼芋頭季推「乖乖」

    2025/10/11 05:30 記者翁聿煌、吳正庭／綜合報導

    新北市三峽台北大學心湖旁草坪昨起連兩日舉辦「三峽紅茶季」活動，集結超過五十攤「三峽好茶×在地美食×職人手作×潮流胖卡」，讓民眾一次品嚐精緻茶品與風味料理，還有DIY與體驗活動及親子免費參加的「揉茶趣」，讓大小朋友都能親身感受紅茶的魅力。

    主辦單位指出，兩天兩夜活動包括親子馬戲劇場、民俗技藝表演、弦樂古典四重奏、絲竹弦樂、峽鼓原舞、日本舞、吉他演唱，以及在地團隊精采演出，今天晚上七點由挽仙桃劇團帶來《一二〇五號夢境》劇場，大家可在北大心湖草坪上悠閒席地而坐，品茶香、看表演、吃美食，活動詳情見「三峽紅茶季」官方粉專。

    金門縣昨起舉辦為期兩天的烈嶼鄉芋頭季活動，鄉長洪若珊說，今年結合食品公司推出芋頭口味的「乖乖」；她掛保證，烈嶼鄉的芋頭絕對是兩岸三地最好的芋頭。

    洪若珊說，小金門（烈嶼鄉）的芋頭是金門的代表農作，具有「入口即化」的口感，金門人都知道「烈嶼芋、嗯免嚼」，小金門芋頭「香、鬆、綿」，並獲交通部觀光署二〇二四至二〇二五年「台灣觀光雙年曆」肯定。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播