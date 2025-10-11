三峽紅茶季看表演 烈嶼芋頭季推「乖乖」

新北市三峽台北大學心湖旁草坪昨起連兩日舉辦「三峽紅茶季」活動，集結超過五十攤「三峽好茶×在地美食×職人手作×潮流胖卡」，讓民眾一次品嚐精緻茶品與風味料理，還有DIY與體驗活動及親子免費參加的「揉茶趣」，讓大小朋友都能親身感受紅茶的魅力。

主辦單位指出，兩天兩夜活動包括親子馬戲劇場、民俗技藝表演、弦樂古典四重奏、絲竹弦樂、峽鼓原舞、日本舞、吉他演唱，以及在地團隊精采演出，今天晚上七點由挽仙桃劇團帶來《一二〇五號夢境》劇場，大家可在北大心湖草坪上悠閒席地而坐，品茶香、看表演、吃美食，活動詳情見「三峽紅茶季」官方粉專。

金門縣昨起舉辦為期兩天的烈嶼鄉芋頭季活動，鄉長洪若珊說，今年結合食品公司推出芋頭口味的「乖乖」；她掛保證，烈嶼鄉的芋頭絕對是兩岸三地最好的芋頭。

洪若珊說，小金門（烈嶼鄉）的芋頭是金門的代表農作，具有「入口即化」的口感，金門人都知道「烈嶼芋、嗯免嚼」，小金門芋頭「香、鬆、綿」，並獲交通部觀光署二〇二四至二〇二五年「台灣觀光雙年曆」肯定。

