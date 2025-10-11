為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    永和楊三郎美術館街廓 規劃觀光廊帶

    2025/10/11 05:30 記者翁聿煌／新北報導
    新北市永和區楊三郎美術館，收藏上百張珍貴的楊三郎畫作及豐富的紀念文物。（記者翁聿煌攝）

    新北市永和區楊三郎美術館，收藏上百張珍貴的楊三郎畫作及豐富的紀念文物。（記者翁聿煌攝）

    新北市永和區楊三郎美術館，收藏上百張珍貴的楊三郎畫作及豐富的紀念文物，為永和重要的文化資產，一度較為沈寂。永和區長周慶珍認為，若能將美術館前的博愛街活化成藝術街廓，搭配美術館定期藝文展覽，將可成為永和的藝文觀光廊帶。

    楊三郎生於一九〇七年的台北網溪（現今新北市永和區），十六歲前往日本學畫，學成後很快在台灣藝壇展露頭角，一九三二年前往法國留學，一九三四年返台後，與七位畫家籌備台陽美術協會，為國內知名美術活動、台陽美展的濫觴。

    周慶珍說，楊三郎美術館在世界豆漿大王旁的博愛街內，是永和的樂華夜市經過中興街（韓國街）、到綠光河岸公園的觀光精華地帶，過去曾經推動博愛街造街計畫，以楊三郎美術館為中心，每月訂定藝術主題，舉辦假日市集、學生街頭素描及樂團演出，打造熱鬧的假日藝術街。

    周慶珍表示，區公所已請文創團隊規劃，重新活化博愛街的藝文街景，並且與在地社區及學校合作，定期創意活動，結合楊三郎美術館的藝術特色，打造藝文觀光廊帶。

