新北YouBike電輔車限速20 議員促放寬

與「道交條例規範25公里」有落差 交通局︰市區實測 平均騎乘時速18公里

新北市YouBike二．〇E電動輔助自行車設定限速廿公里，超速就會暫停電力輔助，新北市議員黃淑君認為，「道路交通管理處罰條例」電輔車規範速限為廿五公里，市府限制與法規有落差，要求放寬限制。市府交通局長鍾鳴時回應，市府團隊實際測試，市區電輔車平均騎乘時速為十八公里，且人行道的建置寬度、完整度尚在努力中，言下之意放寬限速可行性不大。

自行車道多未串連 民眾易違規

黃淑君指出，市府對二．〇E的限速設定與法規落差，導致花較高費用租借電輔車的使用者無法更便利，期盼市府放寬，同時也提醒市府，新北市區的自行車道設計大多未串連，民眾騎乘自行車時稍有不慎可能就會違規。

民眾劉小姐表示，並非所有人交通法規觀念完善，走在人行道上還會被自行車騎士按鈴要求讓路，為維護行人安全，不贊成解除速限。

鍾鳴時說明，公共自行車非屬租賃者私有，希望藉由速限提醒民眾謹慎操駕、守規、保障其他人使用權益，另外整體人行道寬度、完整度仍在努力中，人車共道時受傷較重的多是行人，且交通局實際測試，正常狀況下，電輔車在市區平均騎乘時速約為十八公里。

市府︰老市區受地形、空間限制

鍾鳴時指出，公共自行車設計概念旨在滿足大眾運輸系統「最後一哩路」，新北市自行車道總長約六九〇公里，市府對新市區規劃自行車專用道，老市區受地形、空間限制，中間可能經過行人量較大的區域，交通局均要求下車牽行，確實有較多的限制與不便，盼用路人互相顧及彼此安全。

此外，新北市已有五萬七五九四台大型重機車，市府自八月起擇定板橋、新店區試辦大重機開放停路邊機車格政策，黃淑君認為政策普遍好評，但試辦區域有限，且僅限路邊停車格，希望擴大全市試辦，並重新檢討路外室內停車空間配置。

鍾鳴時指出，試辦期這個月底屆滿三個月，尚在蒐集數據，因試辦政策也攸關機車族權益，仍要看民眾反應才能決定下一步；至於路外停車場已有四百多格大重機專用格位，大重機車主亦可利用汽車位停放愛車。

