作家赫恪3萬冊藏書泡湯 志工忙洗書

作家赫恪（右）住在花蓮縣光復鄉敦厚路重災區。（花蓮縣文化局提供）

作家赫恪（林明華）住在花蓮縣光復鄉敦厚路重災區，潰流第一時間猶如海嘯般，屋外道路變成泥流河，滿屋的紀錄片、待整理的底片及各種數位影像紀錄、三萬冊藏書全部泡湯，災後許多志工前往幫忙洗書，年邁的老作家不斷道謝。

赫恪在洪災來臨時仍在家寫作，突然大水湧入，身為紀錄片導演的他，第一個反應是「掏手機拍照」，直到一樓水到腰部才緊急上二樓避難，「現在想起來，什麼都沒拿上樓」，眼睜睜看到多年累積的藏書及母帶被水淹沒，受困到隔天早上才有人送食物獲救。

泡過水的書乾燥後都皺了，多年的人生積累彷如一夕歸零，但赫恪看過大風大浪，「靈魂不會被洪水擊敗」。他說，能救多少是多少，感謝超人前來幫忙細心清洗書、整理受損的母帶。

赫恪曾榮獲新聞局劇本甄選優等獎、聯合報文學獎，曾任職公共電視、廣電基金、華視等單位，擔任過電視節目企畫、編導等職務。搬遷至光復鄉後持續投入地方藝文，曾擔任嘎啷啷社區劇團策畫與編導，並出任大和文史工作室負責人，是花蓮縣資深的藝文前輩。

志工幫忙清洗作家赫恪的藏書資料。（鏟子超人謝家豪提供）

