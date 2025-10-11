為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    竹北眾神祈福文化祭 遶境連3天

    2025/10/11 05:30 記者廖雪茹／新竹報導
    屏東福安宮開基土地公祖神轎首次到竹北贊境，沿途信眾虔誠膜拜。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣「竹北超越竹北」之眾神祈福文化祭，雙十連假三天接連辦理屏東車城福安宮開基土地公、竹北天后宮和白沙屯媽祖「三聖賜福」接力遶境活動。昨天首日由竹北在地土地公和福安宮開基土地公祖神轎共同遶境，各式陣頭鑼鼓喧天，沿線家戶設案焚香祈福，晚間還有民俗藝陣大匯演，讓竹北整個城區熱鬧不已！

    竹北市十月將迎來全國最大縣轄市，市公所籌劃「竹北超越竹北」系列活動，其中眾神祈福文化祭昨起一連三天登場。車城福安宮三百多年來第一次以神轎方式出門贊境，昨下午兩點匯聚環北路五段與中正西路口，竹北市長鄭朝方率隊接駕並扶轎到保安宮，接著安排「鑽轎」活動，沿線信眾虔誠膜拜。

    竹北市公所表示，設於縣政六路上的紅壇三天都有文化表演。今晚六點起安排電音三太子、即將成真火舞團表演，歌手賴銘偉與黃文星輪番開唱；十二日明華園戲劇總團由團長孫翠鳳領軍演出大戲《何仙姑上蓬萊》。今天竹北天后宮媽祖和白沙屯拱天宮媽祖遶境賜福，預計上午七點卅分自紅壇起駕。

